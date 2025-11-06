Naši Portali
'TAMO'

Glazbeni velikani udružili snage! Čolić s potpisom obitelji Huljić ima novi hit

06.11.2025.
u 12:56

U vremenu u kojem glazba često dolazi i prolazi, Čolić ponovno nudi ono što publika kod njega najviše voli – iskrenost, toplinu i osjećaj bliskosti

Regionalna scena bogatija je za jednu posebnu glazbenu priču. Zdravko Čolić predstavio je svoju novu pjesmu 'Tamo', u kojoj se po prvi puta u karijeri spajaju dva istinska velikana – Čolić kao interpretacijski majstor čije izvedbe već desetljećima oblikuju emotivnu mapu ovih prostora te Tonči Huljić kao autor glazbe, čije melodije već desetljećima stvaraju prepoznatljiv glazbeni pečat regije.
Iako ih veže dugogodišnje prijateljstvo, suradnja se dogodila tek sada – i to s pjesmom koja na prvo slušanje odiše svježinom, ali i neizbježnim osjećajem nostalgije. Tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, koja je još jednom uspjela poetski uhvatiti ono što je Čolićev zaštitni znak – emociju između čežnje i vedrine, između sjećanja i trajanja. Aranžman je djelo Hrvoja Domazeta i Tončija Huljića, koji su pjesmi dali suvremen, mediteranski puls i filmsku širinu, dok je mix radio Tomislav Mrduljaš.

U vremenu u kojem glazba često dolazi i prolazi, Čolić ponovno nudi ono što publika kod njega najviše voli – iskrenost, toplinu i osjećaj bliskosti. 'Tamo' je moderna balada, nježna i melodična, ali u sebi nosi onaj klasični Čolin ton – snažnu emociju koja osvaja bez prenaglašene teatralnosti.Nova pjesma još je jedan dokaz da se istinska glazbena emocija ne može naučiti ni imitirati. Ona se, poput Čolića, jednostavno – živi. A Zdravko Čolić i Tonči Huljić, dva umjetnika različitih senzibiliteta, ali istog glazbenog jezika, pokazali su kako umjetnost ne poznaje granice ni vrijeme. 'Tamo' je pjesma koja zvuči kao da je oduvijek postojala, ali i kao da donosi zvuk koji će tek postati klasik. Spot za 'Tamo' sniman je u Splitu, a uz Čolićev šarm, pretvara svaku scenu u razglednicu emocija.

Ključne riječi
showbiz hit nova pjesma Vjekoslava Huljić Tonči Huljić Zdravko Čolić

