Srpski i crnogorski glumac zajedno na respiratoru: 'Bio sam blizu smrti, družili smo se svakog dana'

Srpski glumac Irfan Mensur (68) i crnogorski glumac Žarko Lušević zaraženi su koronavirusom, a sada je za srpski Alo o svojoj borbi sa virusom progovorio Irfan Mensur i opisao kako su si dvojica glumačkih kolega međusobno bili podrška dok su oboje bili na respiratoru u bolnici. Mensur je tada bio u teškom stanju te se borio za život.

"Primao sam kisik 15 dana. Čim su me priključili na aparate, mislio sam da je to kraj. Bio sam blizu smrti, osjetio sam to, ali se nisam plašio. Svi ćemo to dočekati prije ili kasnije. Sa svojih gotovo 70 godina sam dovoljno napravio u životu", ispričao je Mensur i dodao da ga je jedino brinulo to što nekim ljudima nije rekao sve što je planirao.

Crnogorski glumac ležao je na respiratoru do njega, a u bolnicu je došao tjedan dana prije Mensura. Kako priča Mensura, puno im je značilo što su imali međusobnu podršku.

"Družili smo se svakoga dana onoliko koliko nam je zdravstveno stanje dozvoljavalo. Bodrili smo jedan drugoga. Kada je odlazio iz bolnice, ostavio mi je veliku šalicu za kavu na kojoj je nacrtan 'smajli'", ispričao je Mensur koji je na probi za predstavu 'Ana Karenjina' u kazalištu saznao da je zaražen.

"Na probi sam osjetio iznemoglost, pad koncentracije i gubitak snage. Dobio sam temperaturu i hitno sam iz Niša prebačen u Bežanijsku kosu. Srećom, stigao sam na vrijeme", objasnio je glumac koji je prije dva tjedna izašao iz bolnice, no i dalje ga čeka dug oporavak.

"I dalje pijem lijekove i primam injekcije. Trenutačno sam u samoizolaciji i za nekoliko dana idem na kontrolu. Očekujem kako ću za mjesec dana normalno funkcionirati", zaključio je.