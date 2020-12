Petra iz 'Života na vagi': Zbog debljine sam bila hospitalizirana

Petra Čorbić u “Život na vagi” prijavila se jer strahuje da bi mogla umrijeti zbog viška kilograma s kojim se bori od svojih školskih dana. Ova 35-godišnjakinja iz Karlovca ne skriva koliko je veliku promjenu u njezin život donio ovaj show.



– Prijaviti se u show “Život na vagi” bila mi je najbolja odluka koju sam donijela u životu. Stvarno sad mogu reći da zbog showa ja više nisam ista Petra, no to ćete vidjeti u finalu emisije. Moram priznati da si malo zamjeram zbog jaukanja na treninzima i zato što moj angažman nije bio dovoljan na početku – rekla nam je u razgovoru Petra kojoj je vaga na prvom vaganju pokazala 144,3 kilograma. Njezini problemi s viškom kilograma počinju još dok je bila mala, no tada nije shvaćala koliko debljina, osim što utječe fizički na nju, mijenja je i psihički.

– Cijeli život borim se s pretilošću, od malih nogu. Uvijek sam bila najdeblja, bilo u vrtiću ili u školi. Nisam bila svjesna koliko mi je zbog toga nastradala i psiha. Kao malu roditelji su me vodili na Rebro kako bi se ustanovilo je li sve u redu što se tiče hormona, i bilo je. Provela sam nekoliko tjedana u bolnici, pod nadzorom liječnika i uspjela sam smršavjeti 16 kilograma. Nakon povratka kući polako su se vraćali i ja sam se opet počela debljati – kazala nam je Petra i dodala kako je zadirkivanje drugih na račun njene debljine bila njezina svakodnevica od škole do radnog mjesta. Petri je njezina mama najveći oslonac, pogotovo otkako joj je prije 13 godina preminuo otac za kojeg je u emisiji na RTL-u rekla kako je imao psihičkih problema, a volio je i alkohol. Mama je sada uz nju i velika joj je podrška baš kao što je Petra bila uz mamu kada joj je otkriven karcinom štitnjače.

– Mami i meni nije bilo lako. Prošle smo razne uspone i padove, ali njena podrška uvijek je bila tu, u svim mojim ciljevima i pothvatima. Jako smo vezane i bez njene podrške ne bih bila tu gdje sam sada – veli nam Petra. Kao i većini natjecatelja u showu, hrana joj je često bila utjeha. – Shvatila sam da je ta hrana za utjehu samo privremeni “fiks”, jer se nakon konzumiranja samo još gore osjećam, a ne želim se tako osjećati, nikad više – odlučno nam kaže Petra, a mi je pitamo je li i njezina depresija, s kojom se bori, uzrokovana nezadovoljstvom zbog viška kilograma. – Mislim da se javila zbog kombinacije više razloga. Držanja emocija u sebi, separiranja od društva, osjećaja manje vrijednosti, ali velikim dijelom zbog izgleda i pretilosti – iskrena je Petra. Prijava u show značila je i prihvaćanje zdravih životnih navika i redovito vježbanje, ali nisu joj svi zdravi noviteti bili jednako dragi.

– Najgore mi je bilo prihvatiti zob i kvinoju, s tim da mislim da kvinoju nikad neću prihvatiti, ha-ha! Najlakše mi je bilo prigrliti zdrave smoothieje s raznim voćem uz dodatak proteina i sjemenki. Tijekom showa počela sam jesti više manjih obroka dnevno i to je za mene bio veliki napredak. Treninzi su mi užasno teški jer sam osoba koja se nije nikad bavila nikakvom fizičkom aktivnošću i jako mi je to teško padalo na psihu zbog toga što sam uvijek mislila da sam najgora na treningu – kaže nam Petra koja ima poruku za sve koji se poput nje godinama bore s viškom kilograma:

– Treba se pokrenuti. Barem se šetati svaki dan sat vremena. Samo treba napraviti taj prvi korak, a to je odlučiti da si želite poboljšati život. Kad donesete tu odluku, potražite pomoć, upišite se na neki trening, sport koji volite. Svako putovanje počinje jednim korakom, učinite taj korak za sebe. Nećete požaliti.