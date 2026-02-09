FOTO Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' otvorila je dušu i oduševila Karla

U petoj sezoni showa Gospodin Savršeni imali smo priliku upoznati rukometaša i poduzetnika Karla (26) i modela Petra (29), a njihove kandidatkinje još uvijek upoznajemo jednu po jednu. Tako je Karlo jednu bijelu ružu, ružu prvog spoja, dao Kaji (26), a drugu Matei (25). No, nakon spoja odlučio se još družiti s Kajom koja mu je tijekom večeri otkrila i da se u prošlosti borila s poremećajem u prehrani. Kaja Casar dolazi iz Slovenije, a živi na Tenerifima gdje radi kao instruktorica surfanja. Na Instagramu je sada podijelila preslatku fotografiju iz djetinjstva.

Foto: Screenshot

Inače, Karlo i Kaja na spoju su razgovarali o vrlo osobnim temama te su se otvorili jedno drugom. Kaja je hrabro progovorila o teškom razdoblju adolescencije, kada se borila s anoreksijom i dubokom nesigurnošću. "Nisam baš bila sigurna u sebe nikad. Imala sam i anoreksiju, tako da nije baš bilo lako u tim godinama", priznala je. Ipak, danas na to iskustvo gleda kao na bitku koja ju je ojačala i oblikovala u osobu kakva je danas. "Sada sam zahvalna za to jer mislim da me ta situacija i iskustvo napravilo osobom koja jesam danas", zaključila je.

Njezina ispovijest duboko je dirnula Karla, koji je i sam priznao da je imao tešku životnu priču. "Imao sam malo teške stvari prije koje su se dešavale i mislim da me to izgradilo", rekao je. Njihova međusobna ranjivost stvorila je atmosferu potpunog povjerenja. "To što je Kaja proživjela stvarno je teško. I ja sam imao tešku priču, tako da mislim da to sve razumijem i po meni je to veliki respekt", izjavio je Karlo, pokazujući divljenje prema snazi koju je pokazala.

Podsjetimo, u novoj sezoni kandidatkinje su od početka podijeljene u dva tima, a voditelj je Marko Vargek. Sezona je započela brzim spojevima nakon čega je svaki neženja trebao odlučiti koje dvije djevojke neće ući u vilu dok je njih 12 trebalo ući u svaki tim.