VIDEO Bad Bunny porukama razbjesnio Trumpa i američku desnicu, a evo i zašto

Globalna glazbena superzvijezda Bad Bunny, punim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, pretvorio je poluvrijeme Super Bowla u spektakularnu posvetu Portoriku. U reklami koja je prethodila nastupu, Bad Bunny je obećao da će "čitav svijet plesati" i to je obećanje ispunio pred više od 100 milijuna gledatelja. Stadion je pretvorio u živopisni portorikanski "vecindad" (kvart), s brijačnicom, bodegom i kultnom "casitom", malom kućom u kojoj su pod krovom plesala slavna lica poput Pedra Pascala, Cardi B i Jessice Albe. Raskošna scena kretala se kroz lažno polje šećerne trske, divovski plesni podij, a prikazano je čak i pravo vjenčanje, što je kasnije potvrdio njegov glasnogovornik.

No, ovo je prije svega bila zabava s velikom političkom porukom. Gotovo svaki detalj, od kostima do scenografije, govorio je o ispolitiziranom identitetu Portorikanaca kao kolonijalnih podanika. Sama činjenica da je show, po prvi put u 60-togodišnjoj povijesti Super Bowla, bio gotovo u cijelosti izveden na španjolskom jeziku, predstavljala je snažan čin kulturnog otpora i važnu prekretnicu za latino izvođače. Početak nastupa odveo je gledatelje na putovanje kroz prošlost i sadašnjost otoka. Na sceni su se pojavili "jíbarosi" koji sijeku šećernu trsku, referenca na povijest eksploatacije, dok su električni stupovi koji eksplodiraju tijekom pjesme "El Apagón" bili oštra kritika propadajuće energetske mreže u Portoriku. I gosti su se uklopili u posvetu latinoameričkoj zajednici, pa je tako Lady Gaga izvela salsu s nacionalnim cvijetom "flor de magom" na reveru, simbolično predajući baklju novoj generaciji, dok je Ricky Martin izvedbom kritizirao gentrifikaciju i raseljavanje na otoku.

Donald Trump reacts to Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show. pic.twitter.com/hATjRYE9wF — Pop Base (@PopBase) February 9, 2026

Vrhunac političkog komentara dogodio se kada je Bad Bunny uzviknuo "God Bless America", a zatim počeo nabrajati sve zemlje američkog kontinenta, od Čilea do Argentine. Istovremeno, plesači su istrčali na teren noseći zastave tih država, čime je dekonstruirana ideja Sjedinjenih Država kao jedine "Amerike" i poslan podsjetnik da je Amerika kontinent čije su mnoge nacije osjetile posljedice američkog imperijalizma.

Ovakav angažman nije iznenadio poznavatelje njegova rada, ali je izazvao dodatni bijes desnice. Predsjednik Donald Trump na svojim je društvenim mrežama poručio: - Show na poluvremenu Super Bowla užasan je, jedan od najgorih ikad! Nitko ne razumije riječi koje ovaj tip izgovara, ples je odvratan, posebno zbog male djece koja gledaju diljem Amerike i svijeta - napisao je.

Inače, čim je NFL objavio Benitovo ime, postao je meta konzervativnih komentatora, a neki dužnosnici administracije Donalda Trumpa prijetili su slanjem imigracijske službe (ICE) na posjetitelje. Reakcija je kulminirala organizacijom alternativnog "All-American Halftime Showa" s isključivo bijelim country pjevačima. To je bio direktan odgovor na umjetnika koji je samo tjedan dana ranije na dodjeli Grammyja, gdje je osvojio povijesnu nagradu za album godine, poručio: "ICE van. Mi smo ljudi. I mi smo Amerikanci." U tom svjetlu, ostatak showa bio je jasan odgovor kritičarima. Predstavljajući se publici punim imenom na španjolskom, poručio je svima da vjeruju u sebe, podigavši na kraju loptu s natpisom "Zajedno, mi smo Amerika", a spektakl je završio porukom na ekranu: "Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav", i oproštajnim riječima upućenim domovini: "A mojoj zemlji, Portoriku - još smo uvijek ovdje."