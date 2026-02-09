Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
SLUČAJ EPSTEIN

Kralj Charles oglasio se nakon novih optužbi protiv njegovog brata, otkrio je što će napraviti

London: Kralj Charles III. tijekom snimanja svoje boži?ne poruke u kapeli Gospe u Westminsterskoj opatiji
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
09.02.2026.
u 20:27

"Iako su specifične tvrdnje o kojima je riječ pitanje kojim se treba pozabaviti gospodin Mountbatten-Windsor, ako nam se obrati policija Thames Valleya, spremni smo ih podržati kao što biste i očekivali", stoji u službenoj objavi koja potvrđuje da je Andrew sada prepušten sam sebi i pravosudnim tijelima

Nakon tjedana neugodne šutnje i sve glasnijih optužbi, Buckinghamska palača je objavila izjavu koja se tumači kao konačno i beskompromisno distanciranje kralja Charlesa III. od njegova osramoćenog brata, Andrewa Mountbatten-Windsora. U priopćenju se navodi kako kralj izražava "duboku zabrinutost" zbog optužbi koje neprestano izlaze na vidjelo te da je spreman, zajedno s Palačom, "pružiti podršku" policiji u istrazi. "Iako su specifične tvrdnje o kojima je riječ pitanje kojim se treba pozabaviti gospodin Mountbatten-Windsor, ako nam se obrati policija Thames Valleya, spremni smo ih podržati kao što biste i očekivali", stoji u službenoj objavi koja potvrđuje da je Andrew sada prepušten sam sebi i pravosudnim tijelima. Izjava je uslijedila nakon što je policija potvrdila da "procjenjuje" ozbiljne optužbe protiv bivšeg princa.

U središtu novog skandala nalaze se nedavno objavljeni e-mailovi iz goleme arhive dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Korespondencija iz 2010. godine sugerira da je Andrew, tada na dužnosti posebnog britanskog trgovinskog izaslanika, prosljeđivao povjerljive vladine izvještaje Epsteinu. Riječ je o detaljnim zabilješkama s njegovog službenog putovanja u jugoistočnu Aziju, uključujući posjete Vijetnamu, Singapuru i Hong Kongu. Prema vremenskim oznakama, Andrew je izvješća proslijedio Epsteinu unutar samo pet minuta od primitka, što ukazuje na iznimnu bliskost s financijerom, i to u vrijeme kada je Epstein već bio osuđen za podvođenje maloljetnice.

Službenu prijavu protiv Andrewa podnijela je antimonarhistička skupina Republic, tereteći ga za zlouporabu položaja i kršenje Zakona o službenoj tajni. Njihovu je prijavu policija Thames Valleya, nadležna za područje Windsora gdje se nalazi Andrewova bivša rezidencija, shvatila ozbiljno. "Možemo potvrditi primitak prijave i procjenjujemo informacije u skladu s našim utvrđenim procedurama", kratko je poručio glasnogovornik policije. Ovaj potez stavlja ogroman pritisak ne samo na Andrewa, već i na cijelu kraljevsku obitelj, koja se godinama bori s posljedicama njegovog prijateljstva s Epsteinom.

Bila je najljepša žena svijeta i glumica iz omiljene serije, a danas biste je teško prepoznali
London: Kralj Charles III. tijekom snimanja svoje boži?ne poruke u kapeli Gospe u Westminsterskoj opatiji
1/9

Kako bi pokazali jedinstvo i pokušali kontrolirati štetu, oglasili su se i princ William i princeza Catherine. Njihov glasnogovornik iz Kensingtonske palače poručio je da su princ i princeza od Walesa "duboko zabrinuti zbog kontinuiranih otkrića" te da su njihove "misli i dalje usmjerene na žrtve". Ova koordinirana akcija Charlesa i njegova nasljednika jasan je signal da u krugu najviših članova obitelji više nema tolerancije za Andrewove skandale te da je opstanak monarhije prioritet, čak i po cijenu potpunog odbacivanja vojvode od Yorka.

Kralj Charles već je poduzeo niz konkretnih koraka bez presedana kako bi brata u potpunosti izolirao. Još prošle godine oduzeo mu je sve preostale vojne počasti i kraljevske titule, zbog čega se Andrew u službenim dokumentima sada oslovljava isključivo kao "gospodin Mountbatten-Windsor". Posljednji i najdramatičniji potez dogodio se početkom veljače, kada ga je kralj prisilio da napusti svoju dugogodišnju rezidenciju Royal Lodge u Windsoru. Andrew je preseljen na privatno kraljevsko imanje Sandringham, čime je simbolički i fizički uklonjen iz središta monarhije i s posjeda koji se financira novcem poreznih obveznika.

Pritisak na kralja raste i u javnosti. Tijekom nedavnog posjeta Lancashireu, dok se rukovao s okupljenima, jedan je muškarac iz gomile povikao: "Koliko dugo znate za Andrewa?", stavljajući Charlesa u iznimno neugodnu situaciju. Incident se ponovio nekoliko dana kasnije, kada ga je drugi prolaznik pitao vrši li pritisak na policiju u vezi s istragom. Iako kralj na provokacije nije reagirao, jasno je da je strpljenje javnosti pri kraju, a Andrewov skandal postaje sve veći teret za njegovu vladavinu.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daju i druge optužbe koje su se pojavile u posljednjim dokumentima. Osim odavanja tajni, spominje se i svjedočenje druge žene koja tvrdi da ju je Epstein poslao Andrewu radi seksualnog odnosa na kraljevskom imanju. Kontekst cijele priče dodatno je zakomplicirala i smrt Virginije Giuffre, prve žene koja je javno optužila Andrewa za zlostavljanje. Njezina smrt u travnju 2025. godine privremeno je smanjila pravni pritisak na njega, no najnovija otkrića ponovno su ga vratila u središte skandala koji prijeti uzdrmati same temelje britanske monarhije.

Ključne riječi
Buckinghamska palača princ Andrew Kralj Charles

Želite prijaviti greške?

Pošalji

