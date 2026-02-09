Nina Badrić novom objavom oduševila pratitelje ali i poslala važnu poruku: 'Ovo je Sizifov posao'

Naša pjevačica Nina Badrić najavila je izlazak novog albuma "Moji ljudi" za 13. veljače, a tim povodom podijelila je s pratiteljima na Instagramu dugu i vrlo osobnu poruku. U objavi koja je dirnula njezine brojne obožavatelje, Nina je otkrila s kakvim se pritiscima susreće u današnjoj glazbenoj industriji, opisujući stvaranje albuma kao "sizifov posao", osobito u domeni pop glazbe na ovim prostorima.

"Kako i zašto uopće izdavati albume? Kažu: Ne isplati se. Ne prodaje se. Nitko to više ne sluša", napisala je pjevačica, no odmah je i odlučno odbacila takav stav. "S time se ne mogu složiti. Jer ako se s time složim, poništila bih svoju publiku s kojom sam odrastala svih ovih 30 godina. I svaku pjesmu koja nama znači. Svaku onu koja je ostavila trag u vremenu", poručila je Nina, ističući neraskidivu vezu sa svojim slušateljima kao glavni pokretač.

Opisujući novi album, nazvan "Moji ljudi", Nina ga je predstavila kao djelo koje nosi zrelost koju i sama trenutno živi. Iako je otkrila da je na ovom albumu manje autorski prisutna jer se prepustila drugim autorima u čijim je pričama pronašla sebe, naglasila je da je svaka pjesma odraz njezina života, osjećaja i svega što je u ovom trenutku u stanju reći. "Da li je ovo najbolje? Ne znam. Ali je najbolje što u ovome trenu znam", iskreno je priznala, dodavši kako želi da njezini slušatelji uživaju, slave i osjećaju glazbu, baš kao i ona.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji su u komentarima izrazili veliko nestrpljenje. "Divno, jedva čekam", "Ljubav za Divu!", samo su neke od poruka podrške. Čini se da je Ninina odanost publici itekako obostrana, što potvrđuje i ogroman interes za njezine nadolazeće projekte. Pjevačica ulazi u novo poglavlje karijere ne samo s novim albumom, već i s nominacijom za najstariju i najvažniju medijsku nagradu Večernjakova ruža. u kategoriji Glazbenik godine.

Kao najbolji dokaz da publika i dalje cijeni njezin rad i željno iščekuje nove pjesme i nastupe, svjedoči i nevjerojatan interes za njezine koncerte. Odmah nakon izlaska albuma, Nina kreće na regionalnu "Unplugged" turneju. Nakon koncerta 17. veljače u Lisinskom na rasporedu su dva nastupa u Beogradu, u obnovljenoj Plavoj dvorani Sava Centra 20. i 21. veljače, od kojih je prvi već rasprodan. Uskoro slijedi i nastup u ljubljanskom Cankarjevom domu.