Srpska voditeljica se obrušila na kolegice: Razotkrit ću sve one koje su preko kreveta došle na svoje pozicije

Voditeljica Jovana Jeremić oštro je napala svoje kolegice i neke je optužila kako su zahvaljujući svojim ljubavnicima dobile poslove. Kao i obično voditeljica s Pink televizije bez dlake na jeziku rekla je što misli o kolegicama i prozvala ih je da lažu i nemaju znanja, a Blic prenosi njezine izjave.

- Progovorit ću o ženama koje se predstavljaju kao velike novinarke koje rade po medijima. Naravno, velike pod znakom navodnika. Poanta novinarstva nije biti nepristojan. Te novinarke nemaju informacije, one lažu. Nemaju dva grama mozga, nemaju znanje pa idu na bezobrazluk. One su isfrustrirane jer nemaju svoje muževe. Ljubavnice su utjecajnih muškaraca i ne znaju tko im je napravio djecu. Razotkrit ću sve one koje su preko kreveta došle na svoje pozicije. - izjava je Jovane Jeremić, koju prenosi Blic.

Jovana u svojim javnim istupima nikada ne skriva što misli i uvijek otvoreno odgovara na postavljena pitanja. Rekla je i kako joj se mnogi smiju jer reklamira proizvode na Instagramu i dodala je kako si je već kupila dva stana i onda se obrušila na kolegice.

- Meni se zna da nisam ku**a i zna se tko je otac mom djetetu. Ne zna se tko je otac njihovoj djeci, one su rađale djecu oženjenim muškarcima. Neke su isfrustrirane i jer nisu na nacionalnoj televiziji - rekla je Jeremić. Naglasila je kako nijednoj kolegici nije otela slavu i kako nijedna od njih nikada nije uživala popularnost kakvu ona uživa i onda je poručila:

- Nije ih doveo narod na mjesta na kojima sjede, već ‘švaleri‘ koji su im pravili djecu. Ja se nisam ni s kim vozila da bih bila ovdje gdje jesam, to zna cijela Srbija. Bog je rekao da ću ja biti ta jedna koja neće uspjeti na način na koji su one uspjele.

