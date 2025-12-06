Barbara obranila platinastu karticu: Od jedan do deset, sretna sam sto. Kartica ostaje sa mnom i čuvat će me u ovom ciklusu

Velika bitka za platinastu karticu donijela je jedno od najintenzivnijih kuhanja ove sezone MasterChefa. Selma, Endrina i Otto pokušali su preuzeti najvrijedniji oblik imuniteta od Barbare, no nakon četiri iznimno zahtjevne faze izazova pokazalo se da će ovaj put iskustvo i hladna glava presuditi. „Malo me je strah jer imam dosta jake izazivače, voljela bih da kartica ostane kod mene“, priznala je Barbara prije početka, dok je Selma komentirala: „Neobično mi je što ulazim u kuhinju, a ostali se penju na galeriju. Ovo izgleda kao stres test, a zapravo nije. Ulog je puno veći.“ U prvoj fazi kandidati su morali pogoditi elemente jela ispod zvona, za što su imali samo trideset sekundi. Jelo je pripremio gostujući chef Marko Đerić, prvi chef u Srbiji nagrađen Michelinovom zvjezdicom. Nakon kratkog uvida, imali su dvije minute da nabroje što više njegovih komponenti. Otto je pogodio četiri, Endrina tri, dok su Selma i Barbara pogodile po dvije, što je Ottu donijelo prvu prednost.

U drugoj fazi otkrilo se koje su odgovore trebali ponuditi. Chef Marko detaljno je objasnio sve elemente jela: poširani dry aged smuđ zamotan u list smokve, mousse od smuđa i crnila sipe, pire od komorača, dvije vrste blitve te pil pil umak razdvojen uljem od vlasca, uz diskretnu dodatnu komponentu – ulje od crnog ugljena. Zatim su kandidati morali replicirati izgled jela koje su vidjeli samo jednom, a najveća pogreška kod svih bila je pozicioniranje pirea od komorača. Najuspješnije u ovoj fazi bile su Barbara i Endrina, čime su stekle dodatnu prednost. Treća faza bila je follow the chef, u kojoj su morali pratiti chefa Marka korak po korak i pripremiti mousse od smuđa. „Tko sada napravi grešku, skupo će ga koštati“, upozorio ih je Marko. Najbolje su se snašli

Otto i Endrina, te su u završnu fazu ušli s dvije otkrivene komponente recepta, Barbara s jednom, a Selma bez ijedne. „Ja ovo sada gledam i osjećam se glupo. Morat ću kuhati bez recepta, očigledno“, priznala je Selma. U posljednjoj fazi kandidati su morali replicirati Markovo jelo u 45 minuta, koristeći recepte koji su, ovisno o prikupljenim prednostima, bili djelomično ili gotovo potpuno prekriveni. Unatoč pritisku, u kuhinji je zavladala neočekivana solidarnost. Kandidati su međusobno dijelili informacije i pomagali jedni drugima nadopuniti prazne dijelove recepta. Ipak, završni rezultat ovisio je isključivo o njihovoj intuiciji i tehničkoj preciznosti. „Nisam zadovoljan s tanjurom, sam sebi ne bih dao karticu“, priznao je Otto nakon kuhanja, dok je Barbara bila sigurnija: „Mislim da sam najbolje odradila plating. Ako okusi sjednu, imam velike šanse.“

Kušanje je donijelo i iznenađenja. Nakon Selminog jela, chef Marko joj je rekao: „Jeste li sigurni da niste imali recept ili ste zapravo jako dobri u prepisivanju? S obzirom na to da niste imali ništa, ovo je izuzetno dobro.“ Barbara je, pak, imala najuredniji tehnički pristup ribi i prezentaciji. „Kožica je bila savršeno zadržana, a način pripreme na visokoj razini“, zaključio je Marko. U završnom osvrtu naglasio je da su Otto i Endrina utrku započeli snažno, ali izgubili ritam u presudnim trenucima. Kao najbolje u četvrtoj fazi izdvojio je Selmu i Barbaru te ih pozvao ispred sebe. Nakon konačne usporedbe dojma, okusa i tehničke izvedbe, platinasta kartica ipak je ostala kod Barbare. „Od jedan do deset, sretna sam sto. Kartica ostaje sa mnom i čuvat će me u ovom ciklusu“, priznala je Barbara. Kandidate očekuje zahtjevan test kreativnosti koji će odlučiti sudbinu sljedećeg izazova. Tko će se snaći, a tko će pogriješiti i završiti u stres testu, gledatelji će doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.