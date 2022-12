Znate li koja je poznata Hrvatica glumila u 'K.T.2'? 'Ljudi dan danas umiru od smijeha kad me vide'

Influencerica i kolumnistica Andrea Andrassy (36) okušala se i u glumačkim vodama. Naime, Andrea je u RTL-ovoj kriminalističkoj seriji K.T.2 glumila kada je imala 21 godinu, a odigrala je glavnu epizodnu ulogu u kojoj je utjelovila 16-godišnju Jelenu Matić koja je ostala trudna sa svojim očuhom.

Andrea se rado prisjeti svoje uloge, a kako je otkrila, drago joj je što je sudjelovala u snimanju serije.

Foto: RTL -Drago mi je da sam sudjelovala, ljudi dan danas umiru od smijeha kad me vide- i ja skupa 'š njim- ispričala je u jednom intervjuu Andrassy pa otkrila kako je dobila ulogu.

-Moj put do K.T.2 bio je takav da mi je mama uvijek govorila da bih trebala biti glumica. Kako sam u to vrijeme bila statist, nazvali su me iz jedne agencije, rekli kako rade novu seriju, ponudili mi glavnu ulogu, a ja sam pomislila: ''da, to je taj trenutak koji sam čekala cijeli život''- otkrila je Andrea za RTL te se našalila kako joj je drago što se ta epizoda još može pogledati budući da je tada bila ''dosta mršavija''.

