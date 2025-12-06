U 'Život na vagi' ušla je sa 213 kg, a sada je objavila novu fotografiju na kojoj se vidi kako izgleda nakon showa

Katarina, jedna od najistaknutijih sudionica devete sezone popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi', osvojila je simpatije publike svojom autentičnošću, upornošću i dirljivom životnom pričom. Iako je njezin boravak u showu završio, njezina istinska preobrazba tek je započela. Novu fotografiju koju je objavila možete pogledati OVDJE, jer Kate ima zaključane profile na društvenim mrežama, pa njene objave mogu vidjeti samo oni koji je prate.

Danas, izvan svjetla reflektora, ona nastavlja svoju borbu, a njezina kći Luce i dalje je najveća pokretačka snaga za zdraviji život. Splićanka Katarina (45) ušla je u show s impresivnih 213,6 kilograma, no ta je brojka na vagi bila samo odraz teških životnih nedaća s kojima se suočila. Gubitak brata u dvadesetima i majčina borba s karcinomom ostavili su dubok trag, a utjehu je, kako je sama iskreno priznala, godinama pronalazila u hrani. Ključni trenutak za prijavu i drastičnu promjenu bila je spoznaja da ne želi da njezina kći Luce odrasta uz majku koja ne može aktivno i u potpunosti sudjelovati u njezinu životu.

Ta je želja postala njezina glavna motivacija. Već na samom početku, sistematski pregled donio je šokantne i otrežnjujuće vijesti. Liječnica je konstatirala kako se Katarinino srce zbog goleme količine masnog tkiva ne može jasno vidjeti ultrazvukom, što je zorno prikazalo krajnju ozbiljnost situacije. Unatoč teškim trenucima i iznimnim fizičkim naporima, Katarina je pokazala nevjerojatnu snagu volje za promjenom. Posebno emotivni bili su susreti s kćeri, koji su je uvijek iznova podsjećali na cilj zbog kojeg je i krenula u ovu životnu bitku, dajući joj snagu da ustraje. Iako je show napustila prije samog finala, Katarina je iz njega izašla jača i odlučnija no ikad. Njezina borba nastavila se i izvan kamera, daleko od očiju javnosti, ali s istim, jasno definiranim ciljem.

Da je ustrajna u svojoj namjeri, dokazuje i njezina aktivnost na društvenim mrežama. Simpatična Splićanka nedavno je s kćeri Lucom snimila popularni TikTok izazov, pokazavši tako da je aktivna, sretna i u potpunosti posvećena stvaranju lijepih uspomena, a sada je pokazala i kako i dalje održava liniju, mjesec dana od finala 'Života na vagi'.