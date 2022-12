Serija za tinejdžere novi je hit na Netflixu, svi žele plesati i oblačiti se kao glavna glumica, ali ovo ipak mnogi kritiziraju

Netflix ima novi hit! Iako su mnogi vjerovali da će serija "Sandman", adaptacija megapopularnog grafičkog romana iz 90-ih, oboriti sve rekorde glednosti, to se nije dogodilo. Možda neočekivano, ali rekord najviše pogledanih sati u jednom tjednu je oborila serija "Wednesday", koju je režiralo nekoliko ljudi, a među njima se našao i genijalni Tim Burton, poznat po filmovima čiji su glavni likovi često ekscentrični, baš kao što je i ova tinejdžerica.

Snimanje u Rumunjskoj

Članica obitelji čudaka koji vole morbidne stvari, ali zapravo su vrlo složna, bliska i poprilično zdrava jedinica, osvojila je srca milijuna ljudi i još je broj jedan na listi najgledanijih serija u Hrvatskoj.

Simpatična serija povlači mnogo paralela sa svijetom mladog čarobnjaka Harryja Pottera, riječ je tu također o misterijama, školi prepunoj učenika s magičnim moćima, ali tipičnim problemima koji muče srednjoškolce kao što su prve ljubavi i rivalstvo.

Glavnu ulogu tumači Jenna Ortega, 20-godišnjakinja koja je počela karijeru još kao dijete. Mnogi su je odmah zamijetili u seriji "Jane the Virgin", ali probila se tek kada je dobila glavnu ulogu u Disneyevoj seriji "Stuck in the Middle". Ipak, ova svega 155 cm visoka glumica tek je sada uistinu postala zvijezda, a to može zahvaliti svojoj predanosti baš ovoj ulozi. Naime, iako je imala dublericu, nije ju previše koristila te se potpuno uživjela u lik tako da nije ni treptala dok bi izgovarala svoj dio scenarija. Radila je to tako uspješno, čak i po cičoj zimi u Rumunjskoj, gdje se serija snimala, da mnogi fanovi seriju gledaju i po nekoliko puta samo da bi je uhvatili u pokušaju treptanja. U jednoj epizodi organizira se školski ples, koji je bitan dio školskog iskustva, a Ortega je sama koreografirala taj ples i pokrete te ponovno proslavila pjesmu "Goo Goo Muck" benda The Cramps.

– Koreografirala sam taj ples sama i bila sam jako nesigurna zato što mislim da je očito da nisam ni plesačica ni koreografkinja – rekla je u jednom intervjuu.

S time se ne bi složili korisnici TikToka, jer tamo je njezin netipičan ples, koji su inspirirali Siouxsie Sioux, Bob Fossejev Rich Man's Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant, arhivske snimke gotičara u klubovima u 80-ima, ali i pokreti iz originalne serije o obitelji Addams iz 60-ih, koje su izvodili tadašnji glumci, postao pravi hit.

Video za videom na For You Pageu okupirali su tinejdžeri, ali i stariji ljudi koji su u ovim pokretima pronašli pravu slobodu te ih izvode uz pjesmu Lady Gage "Bloody Mary", koja je izašla 2011. godine.

Osim toga, mnogi su odmah primijetili i odjeću koju je Jenna nosila u seriji. Samo nekoliko dana nakon što je serija postala dostupna na streaming servisu Netflix, fanovi su pronašli gotovo sve odjevne komade, a uz to uspjeli su pronaći i jeftinije verzije. Jedan predmet ipak ostaje tajna, a to je golema hudica koju Ortega ima na sebi dok je u svojoj sobi u školi. Nitko još nije uspio pronaći baš taj model s aplikacijama u obliku Venerine muholovke pa su zaključili da je vjerojatno sašivena isključivo za seriju, no nakon tolikog interesa, nema sumnje da će se uskoro naći na policama high street dućana.

Satirična inverzija

Uz Ortegu, u seriji glume i Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, ali i zvijezda Igre prijestolja, Gwendoline Christie. Genijalna Christie kaže da je ovo prvi put da se osjećala kao ljepotica na ekranu te je jedna od omiljenih u seriji uz Ortegu. U seriji se istaknuo i rumunjski glumac Victor Dorbantu, koji tumači Thinga, člana obitelji Addams koji je samo – ruka. Mnoge je iznenadilo da iza te ruke stoji pravi glumac jer praksa je u posljednje vrijeme da se takve stvari rade kompjuterskom animacijom, no poznavateljima rada Tima Burtona jasno je da on na to jednostavno ne bi pristao, ako je moguće koristiti specijalne efekte i šminku bez obzira na to što je možda teže. Čini se da se horor-žanr polako vraća šminki i specijalnim efektima koji još uvijek izgledaju odlično, a to je potvrdio i naš Goran Višnjić, koji je nedavno briljirao u filmu "Hellraiser" rekavši da se nisu oslanjali samo na kompjutorsku animaciju, već su imali prave kostime i šminku. Fantastična je bila i Christina Ricci, koja je Wednesday glumila u filmovima još kao klinka, te je mnogima sinonim za taj lik. Obožavatelji nemaju isto mišljenje o Guzmanu i Zeti-Jones, za koje kažu da nemaju pravu kemiju kakva je postojala u prijašnjim filmovima o obitelji Addams, kada su te likove glumili Anjelica Huston i Raul Julia, koji je nažalost preminuo 1994. godine u 54. godini. To je ipak samo mala zamjerka, no veća je ipak to što mnogi smatraju da nije moguće da bi likovi u seriji mogli izgubiti obiteljsku bliskost te da bi Wednesday kao starija tinejdžerica postala buntovnica koja nije u dobrim odnosima s majkom.

Ova satirična inverzija idealne američke obitelji iz 20. stoljeća već godinama zauzima posebno mjesto u srcima mnogih alternativaca, a franšiza je iznjedrila brojne filmove, crtiće i videoigre. Osim Wednesday, Morticije i Goemza, tu su i ujak Fester, Lurch, ali i mnogi drugi likovi koje fanovi jedva čekaju opet vidjeti u seriji te se nadaju da će dobiti više vremena na ekranu. Naravno, iskristalizirali su se i neki novi omiljeni likovi, kao Wednesdayina cimerica Enid, koja je njezina sušta suprotnost, uvijek odjevena kao da je "duga povratila po njoj", te Bianca, suparnica čija će priča, čini se prema viđenom, biti jedan od glavnih fokusa iduće sezone. Iako još uvijek nije službeno potvrđeno da će se nova sezona snimati, jer uvijek postoji sumnja da su svi parametri koje je postavio Netflix zadovoljeni, kreatori kažu da su već napravili planove za iduće tri sezone. Fanovima preostaje nada da se s ovom serijom neće dogoditi isto što i s mnogim drugim projektima tog streaming servisa – ukidanje nakon samo jedne sezone.

Jer bez obzira na to što ne šeću škorpione na uzici, neki su se uspjeli pronaći u likovima koji su možda malo čudni, ali su zapravo puni ljubavi jedni prema drugima.

