Slavna glumica umrla od srčanog udara na obiteljskom vjenčanju

Bolivudska filmska zvijezda Sridevi Kapoor, smatrana jednom od najvećih glumica indijske kinematografije, umrla je u Dubaiju od srčanog udara, objavila je u nedjelju njezina obitelj.

Najpoznatija samo pod imenom Sriedvi, 54-godišnja glumica umrla je na svečanosti vjenčanja u obitelji, objavljeno je. Njezina iznenadna smrt rastužila je Bollywood, ali i obožavatelje diljem Indije.

Shree Amma Yanger Ayappan prvi je put stala pred kamere kad je imala samo četiri godine.

Saddened by the untimely demise of noted actor Sridevi. She was a veteran of the film industry, whose long career included diverse roles and memorable performances. My thoughts are with her family and admirers in this hour of grief. May her soul rest in peace: PM @narendramodi