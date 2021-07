Srbi snimaju film o 'Oluji', glavnu ulogu igra glumac koji je bio izbjeglica iz Knina

U okolici Valjeva počelo je snimanje filma i serije "Oluja" redatelja Miloša Radunovića, u kojima će se sa srpske strane obraditi vojno-redarstvena akcija koja je nakon četiri godine rata donijela mir u našoj zemlji. Tako će nakon "Dare iz Jasenovca" Srbija predstaviti još jedan projekt koji će nesumnjivo izazvati brojne reakcije s obje strane.

- Mislim da je vrijeme da se dotaknemo ove bolne teme i jednostavno kažemo svoju stranu tog rata, da nas ne prikazuju samo kao zločince, već da bismo vidjeli da su i naši ljudi ozbiljno patili. To su teme kojih bi se definitivno trebalo dotaknuti i mislim da bismo trebali snimiti što više filmova o našim bolnim temama. Deseci filmova o Jasenovcu, "Oluji", o Kosovu, baš kao što su Amerikanci napravili pregršt o Vijetnamu. Toliko je priča koje se mogu ispričati, a one su teške i tragične. Dok sam razgovarao sa svjedocima, bilo mi je jako teško i mislim da bi mlađe generacije trebale vidjeti što nam se događalo kroz povijest. Imam troje djece i moja starija kći koja ima 10 godina sada sa mnom gleda "Daru iz Jasenovca". Djeca danas jednostavno ne znaju što se dogodilo i mislim da je naša dužnost ispričati te tragedije, kazao je za Blic redatelj Radunović, dodavši kako će se film zasnivati na istinitim pričama ljudi koji su izbjegli iz Hrvatske nakon akcije Oluja. Zanimljivo je da će glavnu ulogu igrati Jovo Maksić, glumac koji je imao 23 godine kada je iz Knina izbjegao u Beograd. Maksić sudjeluje i u pisanju scenarija.

- Mislim da je došlo vrijeme da se to razdoblje, koje je ušlo u povijest, zabilježi na filmskom platnu i ostane zabilježeno. Nažalost, cijela naša povijest puna je scenarija za razne filmove, pa je to svojevrsni dug prema sebi, pogotovo što je to i moja osobna priča, pa imam osobnu želju i obvezu da sve to napišem. Volio bih da se više pažnje posveti onom umjetničkom dijelu priče, koji se priča bez političkog uplitanja. Tako će biti najznačajniji i imat će pravi pogodak. Ti su ljudi imali užasnu sudbinu, prošlo je toliko godina od "Oluje", a eto, vi imate etnički čistu zemlju u srcu Europe, koja je nositelj "demokracije". Kako imamo grešaka, postoje i drugi i to treba pokazati, kazao je Maksić.

U ostalim ulogama su Davor Janjić, Jelena Čović, Marija Pikić, Ljubiša Milišić, Ivan Vujić, Milica Stanković i drugi.

