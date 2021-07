Nitko više ne želi biti dio ove priče: Britney nakon 25 godina napušta i menadžer

Osim tvrtke Bessemer Trust, tim Britney Spears napušta i menadžer Larry Rudolph koji je uz pjevačicu čak 25 godina. Larry je poslao pismo Britneyinom ocu Jamieu, te tako najavio svoju ostavku.

- Britney i ja smo posljednji put komunicirali prije dvije i pol godine kada mi je rekla da želi otići u mirovinu. Kao njezinom menadžeru, vjerujem da je u njezinom najboljem intersu da odem s ove pozicije, jer smatram da sam nepotreban, kao i moj tim.

U pismu je dodao i da je iznimno ponosan na ono što su postigli do sad, ali i naglasio da nema nikakve veze sa situacijom oko skrbništva.

Podsjetimo, nakon što je na mjesto skrbnika pjevačice Britney Spears, uz članove obitelji postavljena i tvrtka Bessemer Trust, odlučili su da ipak ne žele prihvatiti taj posao. Kako stoji u sudskim dokumentima, tvrtka želi odustati od skrbništva zbog "promjene situacije i pjevačičinih kritika prema skrbništvu".

Dodali su i da im je rečeno da je Britney sama htjela skrbništvo te da je pristala da oni dođu na to mjesto, no kada je svjedočila, rekla je kako želi da se sve to završi. Još uvijek nije poznato što će se dogoditi ako sutkinja prihvati njihov zahtjev te hoće li Britneyin otac Jamie ostati jedini skrbnik koji kontrolira njezine financije i zakladu koja trenutačno ima oko 60 milijuna dolara na računu. Inače, Spears se pokušava odmoriti na Havajima nakon što je podijelila svoje mučno iskustvo na sudu, no to joj baš ne ide od ruke jer je u stopu prate paparazzi i fanovi. Doživjela je i novi udarac. Naime, sutkinja je odbila zahtjev njezina odvjetnika Sama Inghama da se otac pjevačice Jamie Spears ukloni s mjesta njezina skrbnika.

Odvjetnik je zahtjev podnio još u rujnu prošle godine, no nakon toga više nije poduzimao nikakve korake. Zahtijevao je tada da Jamie ne bude više skrbnik, da tu ulogu preuzme zaklada Bessemer. No, Ingham je tek nedavno sudu donio pravne dokumente da se pokrene postupak i sutkinja je odobrila da zaklada Bessemer bude na mjestu Spearsinih skrbnika – no Jamie ostaje na istoj poziciji te je potvrdila i da je odbijen zahtjev da mu se potpuno oduzme ta uloga. Podsjetimo, nema osobe na svijetu koja je ostala ravnodušna na svjedočenje na sudu pjevačice Britney Spears. Pjevačica je prvi put javno progovorila o situaciji sa skrbništvom koju nad njom ima menadžment, njezin otac Jamie, a čini se, i cijela obitelj Spears. Jedna od izjava koja je mnoge pogodila jest da je Britney zbog skrbništva prisiljena imati spiralu koju ne smije izvaditi bez njihova odobrenja i ne smije imati djecu iako to žarko želi, kao i brak. – Želim se udati i roditi dijete. Želim izvaditi spiralu, ali mi skrbnici to ne dopuštaju jer ne žele da imam bebu. Naime, Britney je u početku iskaza kazala kako želi da se prekine odredba o skrbništvu. Dodala je i da se boji ljudi i ne vjeruje im. Naglasila je da trenutačno mora ići na terapiju kod psihijatra u Westlake i da svi to znaju te da su je paparazzi snimili kako plačući izlazi iz ordinacije. Kazala je da joj se čini da je njezin život već 13 godina kao da živi u centru za odvikavanje. – Skrbništvo ne funkcionira od početka. Nema smisla. Plaćam ljude da bi me kontrolirali. Radim od svoje 17. godine i ovo je zlostavljanje. Ne osjećam se kao da mogu živjeti svoj život – kazala je Britney. Otkrila je i da misli da bi trebala biti u mogućnosti tužiti svoje skrbnike koji joj prijete posljedicama ako ne učini točno ono što oni kažu, ne žele joj isplatiti novac i ne dopuštaju joj da ode na odmor.

– Ne želim raditi za ljude koje plaćam. Čak i kad sam bolesna, moram ići psihijatru triput tjedno. Želim da se to reducira na samo jedanput – kazala je. Kako se moglo čuti u njezinu glasu, pjevačica je bila iskreno uzrujana i ljutita, što je i priznala. Tražila je odmor od rezidencije u Las Vegasu, no nisu joj dopustili. – Čak ni mog psihijatra nije briga za mene. Kada sam rekla da ne želim više raditi u Vegasu, rekao je da sam teška osoba i stavio me na nove lijekove i prepisao mi litij, zbog kojeg sam se konstantno osjećala kao da sam pijana. Nikoga nije bilo briga, a ponajviše mog oca. – Kontrola koju ima nad nekim tko je tako moćan kao ja – njemu se to svidjelo. Svidjelo mu se povrijediti kći i imati kontrolu nad njom. Kada sam išla u Vegas, radila sam sedam dana u tjednu, bez odmora. Jedina slična stvar ovome koja postoji u Kaliforniji jest seks trafficking. Tjerati nekoga da radi protiv svoje volje, ne dopuštati da ima kreditnu karticu, novac, putovnicu, telefon i smjestiti ga u kuću s ljudima s kojima radi. Mislim, svi su živjeli sa mnom, medicinske sestre, zaštitari. Svaki dan su me gledali kako se presvlačim. Nisam imala nikakvu privatnost, čak ni vrata na svojoj sobi. Tjedno sam morala dati osam epruveta krvi – kazala je Spears. Rekla je kako njezina obitelj nije poduzela ništa da je zaštiti. Poslali su je u kućicu na Beverly Hillsu jednom na odvikavanje i to platili 60.000 dolara. Pokušavali su je povrijediti i njezinom tati to je to bilo drago. Kazala je kako ranije nije htjela o tome govoriti javno ni davati intervjue jer je mislila da će joj se cijeli svijet rugati i da joj nitko neće vjerovati.

– Mislila sam da će svi reći: "Gledaj ovu Britney, ima novac i sve na svijetu i sad tu nešto izmišlja". Pjevačica je rekla kako je bila prisiljena lagati obožavateljima na Instagramu da je sve u redu, a zapravo je bila depresivna, tužna i osjećala se kao da je sama na svijetu te je stalno plakala. Nakon što su informacije o suđenju došle u javnost, mnogi poznati pružili su joj podršku na društvenim mrežama, među prvima pjevačica Mariah Carey. Najsretniji su zbog toga što Britney prvi put javno govori fanovi koji su pokrenuli pokret #FreeBritney, koje je njezin otac Jamie nazvao teoretičarima zavjere, no godinama su govorili da je situacija upravo onakva kao što ju je Britney opisala na sudu. Njezin otac preko odvjetnika samo je kratko poručio da jako voli svoju kćer i da mu nedostaje. I sestra pjevačice, Jamie Lynn oglasila se oko situacije sa skrbništvom, prvi put nakon što su je obožavatelji optužili da je od svega profitirala. Naime, Britney je na sudu prošli tjedan kazala kako želi tužiti svoju obitelj, a fanovi su sigurni da je jedna od članica koja je kriva za sve što se pjevačici događa i Jamie Lynn.

Ona se proslavila ulogom u dječjoj seriji Zoey 101 na Nickelodeonu, no njezina karijera trajala je kratko jer je već sa 17 godina zatrudnjela i postala majka. Nakon toga se rijetko čulo za bilo kakav njezin poslovni uspjeh. Ova 30-godišnjakinja ipak je odlučila pružiti podršku sestri javno – nakon prozivki da lagodno živi od sestrina bogatstva koje se procjenjuje na 60 milijuna dolara. Kazala je kako želi da Britney bude sretna te da će je uvijek podržavati. Dodala je i da se distancirala od sudjelovanja u njezinim poslovnim pothvatima te da je njihov odnos samo sestrinski. – Plaćam sama svoje račune od 10. godine. Ne dugujem objašnjenje javnosti, a Britney zna da je volim i podržavam. Ja nisam moja obitelj. Ja sam svoja osoba i govorim samo za sebe – izjavila je Jamie u videu. Čini se da to baš nije točno, jer Jamie je prošle godine postavljena kao šefica zaklade SJB, koju je osnovala Britney još 2004. godine kako bi zaštitila nasljedstvo svojih sinova – Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Fanovi smatraju da je Jamie, koja se do sada nije oglašavala, to činila zbog toga što i ona sudjeluje u zlostavljanju sestre. Ona kaže da je čekala da Britney sama progovori o svojoj situaciji. – Nisam nikada govorila o ovome jer sam smatrala da moja sestra to mora napraviti sama. Nije me briga ako Britney želi pobjeći u šumu i imati milijardu djece pa se nakon toga vratiti i dominirati svijetom. Ja od toga nemam nikakve koristi. Ova situacija ne utječe na mene ni u jednom smislu jer samo želim da moja sestra bude sretna – kazala je Jamie Lynn i naglasila da je jako ponosna na sestru.

