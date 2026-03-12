FOTO Zvijezda Kumova pred oltarom? Novom objavom zaintrigirala je obožavatelje

Glumicu Mirnu Mihelčić (29) mnogi znaju kao Matiju u najdugovječnijoj serija u Hrvata,a popularnim "Kumovima", a na svojim društvenim mrežama ova glumica dijeli različite isječke iz privatnog života. Ovoga puta, Matija je svojom objavom na Instagram storyju potaknula šuškanja. Mihelčić je objavila fotografiju na kojoj se vidi nekoliko elegantnih bijelih vjenčanica, a uz to nije ništa napisala. Upravo to, potaknulo je nagađanja. Mnogi su se zapitali sprema li se poznata glumica uskoro stati pred oltar ili je riječ o nekom novom projektu.

Podsjetimo, Mirna je nedavno objavila fotku sa samozatajnim partnerom. U svojim Instagram pričama podijelila je opušteni trenutak iz prirode, gdje je s partnerom i kćeri uživala u sunčanom danu. Uz fotografiju je kratko napisala "So blessed", čime je dala do znanja koliko joj takvi trenuci znače. Na fotografiji se vidi kako trojac odmara na travi u parku – Mirna leži i fotografira trenutak, dok njihova kći sjedi između nje i partnera. Iako glumica svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, ovakvi rijetki uvidi u obiteljske trenutke posebno su razveselili njezine pratitelje.

Inače, i lik Matije Macan nedavno se vratio u seriji. Nakon što je profesionalnu karijeru gradila u Baselu, Matija se s kćeri Cvitom vratila u svoj kraj kako bi prisustvovala krštenju nećaka Andrije, a njezin iznenadni dolazak zatekao je neke od mještana. „Matija mi je jako nedostajala. Dugo me nije bilo i zaželjela sam se snimanja“, priznaje glumica Mirna Mihelčić. Iako joj je uloga majke trenutačno najdraža, povratku na set silno se veselila: „Kad sam se s porodiljnog vratila na snimanje, imala sam osjećaj kao da nikad nisam ni otišla.“