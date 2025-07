Splitska kraljica aerobika doživjela je najtežu tragediju u životu: 'Nema dana da mi nije u mislima'

Nakon dužeg medijskog izbivanja, bivša košarkašica, TV voditeljica i splitska kraljica aerobika, Nataša Bebić, pojavila se u javnosti u prepoznatljivom stilu – odjevena u bijelo, s vatreno narančastom kosom i velikim sunčanim naočalama. Iako je uživala u druženju, pa je tako snimljena i u razgovoru sa Šimom Elezom iz showa 'Gospodin Savršeni', otkrila je zašto se povukla. - Čovjek se povuče jer vidi da sva ta prijateljstva na estradi nisu prava. Malo se razočaraš, odeš u ilegalu i stvoriš svoj đir. Imaš svoju obitelj, prijatelje i ne treba ti više nitko - iskreno je objasnila svoju odluku u razgovoru za Story.

Jedan od ključnih razloga njezina povlačenja bilo je i narušeno zdravstveno stanje, kako njezino, tako i njezine kćeri. U intervjuu je otkrila da se situacija konačno popravila. - Ja sam puno bolje - potvrdila je, no odmah dodala da je pred njom novi izazov. - Znate kako je to s nama sportašima, stalno nam se nešto događa. Sad opet imam operaciju koljena pa bih preporučila svima da se ne bave sportom - kazala je kroz smijeh.

Osvrnuvši se na teško razdoblje u kojem se borila i s bolešću svoje kćeri, koja je sada također dobro, Nataša je moćnom rečenicom opisala kako je sve prebrodila. - Staviš masku i svatko ti vjeruje da je sve u redu - slikovito je dočarala kako se borila s privatnim nedaćama.

Potekla iz poznate splitske obitelji, Nataša se s ponosom prisjetila i svog pokojnog brata, legendarnog umjetnika i kantautora Tome Bebića. Život uz svestranog glazbenika koji je preminuo 1990. godine od raka pluća duboko ju je oblikovao, a sjećanje na njega i njegovo nasljeđe i danas je neizbrisiv dio njezina identiteta. - Toma je bio to što je bio. Njegova smrt nam je bila ogromna tragedija u obitelji. Sada se možemo samo nasmijati i ne dati gušta ljudima. Nema dana da mi nije u mislima. On je mene zvao 'Tui Tui' jer sam strašno površna. Nikad ne ulazim u dubinu stvari. Sve mi se svodi oko sunca, mora i površine. Nemoj mi dati da ronim. I to me spašava - otvorila je dušu nekadašnja košarkašica. Nataša sada gleda naprijed te je zagonetno najavila i novi projekt koji je u začetku.