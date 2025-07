Gdje je nestala nekada najljepša sportašica svijeta? Povukla se iz javnosti, a mnoge je zabrinula ova fotka

Bila je simbol ljepote i sportskog talenta – prepoznatljivog anđeoskog lica, zavidne figure, duge plave kose, snažnog forhenda i impresivne karijere. Ana Kurnjikova imala je sve što bi mnogi poželjeli. No, iako joj profesionalna karijera nije donijela sve sportske uspjehe kojima se nadala, a prekinuta je naglo u trenutku kada mnogima tek započinje vrhunac, njezin privatni život odvijao se bez većih turbulencija. Danas je rijetko viđamo u javnosti, a njezino posljednje pojavljivanje zabrinulo je obožavatelje.

Ana Kurnjikova, 43-godišnja bivša tenisačica, koja je u karijeri dospjela do osmog mjesta na WTA ljestvici, nije se pojavljivala u javnosti posljednje dvije godine. No, ove godine izazvala je lavinu reakcija kada se pojavila u luksuznom trgovačkom centru Bal Harbour u Miamiju. Ana je viđena u invalidskim kolicima, noseći ortopedsku čizmu na nozi, što upućuje na to da je nedavno pretrpjela ozbiljnu ozljedu.

Update🚨 | wife of @enriqueiglesias Anna Kournikova was seen on the streets of Miami with her two daughters, and with her friends. She enjoyed a day of shopping at the Pal Harbor Shopping Center last weekend!😍💞



Anna suffers from an injury, the cause of which is unknown!❤️‍🩹🙏 pic.twitter.com/5nwGK47WG2