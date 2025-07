FOTO Naš ministar pokazao kako partija u 3 ujutro, plesao i družio se s mladom zvijezdom

HDZ-ov ministar Damir Habijan na društvenoj mreži Instagram često dijeli sadržaj kako trenira ili odjene neku zanimljivu modnu kombinaciju, a ovaj put svojim je pratiteljima pokazao kako se partija do tri ujutro. Naime, objavio je niz fotografija i videa te pokazao kako s prijateljem uživa do sitnih sati u Forestland festivalu koji se održava u Međimurju. S prijateljem je pozirao ispod velikog mjeseca na napuhivanje, a posebnu pažnju ukrala je njegova objava u tri ujutro iz publike, pretpostavljajući da pleše i uživa u dobrom društvu. Osim toga, istaknuo je i fotografiju na kojoj pozira s mladom zvijezdom, pjevačicom Miom Čičak, umjetničkog imena Miach.

Podsjetimo, sredinom svibnja pisali smo i o tome kako je Habijan podijelio fotografiju svoje nove tetovaže na Instagramu, a koja se nalazi duž unutarnje strane podlaktice, a sudeći prema fotografiji doista je velika. Habijan je poznat kao ljubitelj tetovaža, a već ih ima nekoliko...

Prije nego je izabran za ministra Habijan je na Instagramu dijelio svoje golišave fotografije u kupaćima, često bez majice hvaleći se svojim isklesanim tijelom. - U slobodno vrijeme treniram Crossfit, malo manje trčim, odnosno bavim se trailom, a u zadnje vrijeme pokušavam ubaciti u svoju svakodnevicu vožnju biciklom i plivanje. Što se tiče prehrane, sve volim jesti i doista nisam izbirljiva osoba po tom pitanju. Volim isprobavati nova jela i nove kuhinje, a ono što nažalost još nisam savladao je kuhanje. Nadam se da ću u nekoj bližoj budućnosti pronaći vremena da se i time pozabavim i nešto naučim. Nisam osoba koja bi se striktno pridržavala nekog načina ishrane, jednostavno mislim da čovjek mora biti umjeren u svemu - kazao je za Story.hr 2022. godine.

Zbog uzroka smrti svoje majke Kolinda Grabar-Kitarović naglo promijenila prehranu: 'Poseban je to režim'

Naime, tada je priznao da na društvenim mrežama dobiva i poruke svakakvog sadržaja. - Dobivao sam i dobivam poruke svakakvog sadržaja, a među njima ima i onih koje bi mogao podvesti pod prijetnju. Međutim, ponavljam, kao javna osoba spreman sam na takve stvari jer ulaskom u politiku čovjek mora biti svjestan da je to dio ovog posla, koji je ipak s obzirom na vrijeme u kojem živimo, vidljiviji i puno izraženiji - ispričao je iskreno.

Podsjetimo, u ožujku prošle godine za Večernji list progovorio je i o svojim tetovažama i njihovu značenju. - Ovo je Faun, rimski bog šuma, livada, pastira... Mislim ovaj je Faun iz razloga ovdje jer volim prirodu, volim biti vani, volim biti u planinama, iz tog razloga je on ovdje - započeo je, pa potom pokazao tetovažu Jupitera. - On je rimski vrhovni bog, hram... Zapravo kad vidite Fauna, Jupitera, hram, kada vidite iza Koloseum, priča je zapravo vezana uz Rimsko Carstvo. Kao mali, obožavao sam Rimsko Carstvo, rimsku povijest, sve vezano uz Rim - rekao je te pokazao i tetovažu rimskog vojnika. Osim toga, podsjetimo i na to da su Milanović i Habijan imali svojevrsni sukob već na početku Habijanovog mandata, kada je predsjednik pred novinarima izjavio da je "Habijan gej".

Čombe iz 'Lud, zbunjen, normalan' proživljava najteže dane u životu. Napustila ga najvažnija osoba, neutješan je

Milanović je tada izjavio da je novi HDZ-ov ministar "100 posto gej". "To su pitanja osobne intime, osobnih opredjeljenja ili zadatosti, je li netko gej ili nije. Htio ga je kazniti zato što je gej. U takvim stvarima ne sudjelujem", rekao je Milanović komentirajući fotografije kojima je Darko Milinović provocirao Habijana.

"A je, jel?" upitao je netko od novinara. "Sto posto. Pa Habijan je gej, zar ne?" odgovorio je Milanović. "Nije čovjek u ormaru, vodi normalan život", odgovorio je Milanović na komentar novinara da ga je "izvadio iz ormara".