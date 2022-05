Splitska glumica vraća se na TV ekrane: 'Mislim da sam jedna od rijetkih koja živi od posla koji voli'

Zgode i nezgode iz Zaglava, malog izmišljenog mjesta u Dalmatinskoj zagori u kojem se odvija radnja serije "Kumovi" i u kojem se tri obitelji isprepletene kumstvima i rodbinskim vezama svakodnevno suočavaju s problemima s kojima se lako može poistovjetiti, pokazale su se kao pun pogodak za Novu TV. Serija obara rekorde gledanosti, a prema podacima AGB Nielsena, od početka emitiranja "Kumove" svaki dan gleda gotovo 600 tisuća gledatelja!

Iako je već sad jasno da je Nova TV tom serijom doslovno "ubola u sridu", sudeći prema novim intrigama koje se spremaju u sljedećim epizodama interes gledatelja zasigurno neće pasti. Dodatno će ih začiniti i splitska glumica Jagoda Kumrić, koja će likom Vedrane, koja se nakon dugo vremena vraća u Zaglave unijeti pomutnju i razrušiti idilu glavnog ljubavnog para, Janka i Luce. Jagoda se uigranoj ekipi serije pridružuje već od ponedjeljka, a uoči svojeg povratka na televizijske ekrane glumica nam je otkrila s kime je od glumaca veže i privatan odnos, a progovorila je i o 3,5-godišnjoj kćeri Nastasji, koju odgaja kao samohrana majka.

Uskoro se vraćate na ekrane u seriji "Kumovi" na Novoj TV, i to u ulozi Vedrane. Tko je Vedrana? Možete li nam ukratko opisati svoj lik?

Vedrana je avanturistica otvorenih pogleda na svijet. Živjela je u Zaglavama cijeli život i borila se s viškom kilograma, a onda je u nekom trenutku odlučila poraditi na sebi tjelesno i duhovno pa je otišla na jedno dulje putovanje po svijetu. Tražila se po Južnoj Americi četiri godine, otkrila sebe, smršavjela 20 kilograma i vratila se u Zaglave. Pomalo muškobanjasta i na trenutke smotana i zbunjena, ali otvorenih pogleda na svijet i čistog srca.

Sa svakim likom koji tumače glumci mogu naći neke sličnosti, ali i razlike. Po čemu se razlikuju Jagoda i Vedrana, a u kojim segmentima su slične?

Vedrana je zapravo neki skriveni duhovni dio mene. Mogu reći da smo Vedrana i ja slične po radu na sebi u duhovnom smislu i po otvorenom pogledu na svijet, ali, za razliku od Vedrane, ja ipak stojim čvrsto na zemlji i nisam tako alternativna.

Foto: Nova TV Jeste li prije pratili seriju? Jednu od glavnih uloga u seriji igra i vaša bliska prijateljica i kuma vaše kćeri Ana Uršula Najev, ali i kolega s klase Konstantin Haag. Imate li s njima zajedničkih scena? Kako funkcionira taj spoj poslovnog i privatnog?

Seriju pratim od samog početka jer mi se sviđa i rijetko koju epizodu propustim. S Konstantinom i Uršulom imam dosta zajedničkih scena i to me veseli. Osim što smo jako dobri prijatelji, mi zajedno radimo još od Akademije pa se samim time dobro razumijemo u scenama, lako surađujemo i nadopunjavamo se. Dugo se poznajemo i zajedno smo, u glumačkom smislu, odrastali na Akademiji pa nam to pomaže u prirodnosti scena.

Vrlo ste rano počeli maštati o tome da ćete biti glumica. U jednom od intervjua izjavili ste da ste jednom svom rođaku još kao šestogodišnja djevojčica rekli da ćete "biti glumica kao Julia Roberts, jer glumice puno zarađuju". Kako ste se osjećali kad ste prvi put na svojoj koži shvatili da je realnost kod nas sasvim drukčija? Jeste li ikada požalili što se niste odlučili za neko unosnije zanimanje?

Nisam nikada požalila što se bavim glumom jer gluma je moj poziv i nešto u čemu istinski uživam. Koliko god ponekad bilo teško u tome uspjeti i koliko god na periode to nije unosan posao, ja sam sretna što ga radim i ne bi ga mijenjala za neko drugo zvanje. Mislim da sam jedna od rijetkih na svijetu koja može reći da živi od posla koji voli. Većina ljudi nije sretna kad se ujutro ustaje i ide na posao, to im dođe kao nužno zlo. Ja se veselim svaki dan ići na snimanje, stvarati ulogu, kući o tome promišljati i raditi na tome. To me ispunjava i veseli.

Majka ste 3,5-godišnje djevojčice Nastasje. Shvaća li ona već čime se bavite i kako gleda na vaš posao?

Pa polako sad shvaća, ali još joj je gluma kao zanimanje apstraktan pojam. Zasad razumije da ona mora ići u vrtić kad mama ide na posao, razumije da mora biti tiha kad mama uči tekst i da ne smije dirati markere i šarati po tekstu. Pametnome dosta.

Poznato je i da kćer podižete kao samohrana majka što nije nimalo laka zadaća, pogotovo u današnje vrijeme. I sami ste priznali da biste bez podrške obitelji teško uspjeli izgurati sve sami. Što smatrate da bi se moglo promijeniti po tom pitanju? Na koji bi način sustav mogao pomoći samohranim roditeljima neovisno o tome radi li se o majkama ili očevima?

Ja imam sreću što sam se sustava dotakla zaista minimalno jer se njezin tata i ja sve dogovaramo sami. Svjesna sam i znam da je sustav dosta krut i ponekad nelogičan te da se slučajevi ne promatraju pojedinačno, nego da se samohranim roditeljima, zbog pretrpanosti sustava, prilazi po jednoj uređenoj špranci. Tada, nažalost, dolazi do propusta na štetu djece.

Javnosti ste poznati po ulogama u TV serijama. Što je s kazalištem i filmom? Hoćemo li vas uskoro vidjeti i na filmskom platnu? Imate li takvih želja i ambicija?

Dosad profesionalnih kazališnih angažmana nisam imala. Ja bih se voljela okušati u stvaranju kazališne uloge, budući da je sve što sam kazališno stvarala bilo prije i tijekom Akademije u obliku ispitnih produkcija. Što se tiče filma, to je moja velika ljubav i želja mi je odigrati ozbiljnu filmsku ulogu. Nadam se da će uskoro doći vrijeme i za to.

Foto: Nova TV

VIDEO Stvari i dokumenti Marijane Seifert iz Big Brother pronađeni su kod zagrebačkog Mosta mladosti