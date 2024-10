Sofija ima 10 godina i osvojila je zlatni gumb: Hip-hop sam počela plesati s četiri godine, uz glazbu Eminema

Desetogodišnja Sofija Burić iz Crne Gore ove nedjelje je bila apsolutna zvijezda u "Supertalentu". Njezina hip-hop koreografija zadivila je žiri pa su članovi, dok je plesala, u nevjerici među sobom komentirali kako ne mogu vjerovati da Sofija ima samo deset godina. Njezin ih je nastup toliko oduševio da su joj svi htjeli dati zlatni gumb, ali Frano i Igor bili su brži i preduhitrili su Maju koja je tako ostala jedini član žirija s neiskorištenim zlatnim gumbom. Sofijina obitelj primijetila je da je djevojčica nadarena za glazbu i ples kada je imala samo dvije godine, a kako je odrasla u glazbenoj obitelj, ne čudi što je u tako ranoj dobi pokazala raskoš svojih talenata. Obožava hip-hop koji je zavoljela uz stariju braću s kojima voli gledati i košarku koju obožava. Kaže kako ima svoj đir u plesu i nikoga ne kopira, a sebe bi opisala kao neustrašivu djevojčicu slobodnog duha. Sofija nam je otkrila i kako se pripremala za audicijski nastup u "Supertalentu" i uz čiju pomoć priprema točku za polufinale, a pohvalila nam i svojim brojnim nagradama koje je osvojila u plesu.

Nakon tvoje točke u 'Supertalentu' svi su borili da ti daju zlatni gumb, je li te iznenadio takav razvoj događaja?

Nakon reakcije voditelja bila sam jako iznenađena. Zaista se nisam nadala gumbu od voditelja, a još mi je draže bilo kad sam vidjela da i članovi žirija misle isto. Presretna sam.

Koja te je reakcija članova žirija posebno razveselila i što su ti sve rekli za nastup?

Majina reakcija je bila predivna. Davorovo mišljenje posebno mi je značilo jer je on plesač. On i Fabijan su prepoznali da se u mom nastupu vidjelo da je to nešto u čemu zaista uživam. Martinina reakcija baš me razveselila jer je rekla da sam pravi supertalent.

Kako si se pripremala za ovu točku, koliko ti je trebalo da osmisliš koreografiju za nastup?

U koreografiji mi je pomogla moja trenerica plesa Nikolina Giljen Adžić koja mi je velika podrška i pripremali smo je u pauzama između redovnih treninga. Uvijek tijekom nastupa imam dio kada freestyleam, i to su mi omiljeni dijelovi jer mogu izraziti sebe.

Kada si se počela baviti plesom i zašto si odabrala hip-hop, čime te privukao ovaj plesni stil?

Hip-hopom sam se počela baviti prije šest godina. Moj brat sluša tu vrstu glazbe pa sam odmalena uz njega i ja počela plesati. Obožavala sam s njim repati Eminemove stihove, a i plesati uz te ritmove.

Svirala si i violinu, jesi li zbog plesa odustala od violine i koliko ti glazba znači u životu?

Naravno da nisam. Violinu također volim svirati samo što nemam vremena kako bih se jednako posvetila i sviranju. Redovno pohađam glazbenu školu u Nikšiću.

Tko je prvi otkrio da imaš talenta za glazbu i ples?

U obitelji su svi prepoznali moj talent još kad sam imala dvije godine jer sam i tada obožavala plesati. Dolazim iz glazbene obitelji i sva rodbina uvijek se raduje mojim uspjesima. Moja braća sviraju violinu i klavir. A i treneri u plesnoj školi odmah su prepoznali moj talent i velika su mi podrška.

Za svoje plesno umijeće osvojila si i neke nagrade, o čemu je riječ?

Ovogodišnja sam europska i dvostruka svjetska prvakinja u IDO World Championship kategoriji solo djeca za 2023. i 2024. godinu. U svojoj državi osvajala sam veliki broj nagrada na različitim plesnim natjecanjima.

Voliš i košarku, jesu li braća zaslužna što si zavoljela ovaj sport i ideš li s njima na utakmice?

Košarka mi se sviđa i svaku slobodnu priliku koristim kako bih s braćom otišla na teren. Naravno, kada mi oni to dopuste.

Je li ti teško uskladiti plesne i školske obaveze, imaš li vremena za igru i što zapravo voliš raditi kad ne ideš u školu i na ples?

Kada imam više natjecanja, katkad je teško uskladiti sve, ali moji nastavnici imaju razumijevanja za to. U slobodno vrijeme najviše volim družiti se s prijateljima, igrati igrice, voziti bicikl…

Vidiš li se u finalu 'Supertalenta', imaš li već sad ideju kakvu ćeš koreografiju složiti za sljedeći krug natjecanja i tko su ti plesni uzori?

Na društvenim mrežama pratim dosta svjetskih plesača koji mi se zaista sviđaju ali nemam jednog uzora. Baš ovih dana moja trenerica i ja smišljamo koreografiju za polufinale i nadam da će i taj nastup ostaviti dobar dojam.

