Naša glumica razvela se prije nekoliko mjeseci, a sada otkrila da se u tajnosti udala za nogometaša iz Afrike

Glumica Petra Dugandžić u tajnosti se udala za Maka Noblea, nogometaša iz Nigerije. Kako piše Story, Mako i Petra upoznali su se prilikom jednog njenog posjeta Africi. "Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom - u Africi koja me cijeli život jako privlačila", prisjetila se Petra (48). Zbog veze su imali brojne birokratske probleme, a danas, iako su zajedno, ne žive u istim gradovima - zbog posla.

19.06.2024., Zagreb - Modna revija Katarine Baban, Lilith. Petra Dugandzic Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ova kazališna, filmska i televizijska glumica u veljači ove godine otkrila je da se razvela nakon 12 godina braka. Petra je od 2012. bila u braku s ugostiteljem Sašom Vrankovićem. "Saša i ja jednostavno smo osjetili da nas životni putevi vode u različitim smjerovima. Nema tu presudnog događaja, traume i nije se dogodilo naglo. Ostali smo u prijateljskom odnosu i uvijek ćemo biti tu jedno za drugoga", izjavila je za ranije spomenuti medij.

Bivši supružnici upoznali su se 2011. u jednom zagrebačkom klubu. Nekoliko mjeseci kasnije Saša je kleknuo pred Petru, a sudbonosno ''da'' izrekli su u travnju 2012. Zavjete su obnovili četiri godine kasnije u crkvi sv. Eufemije u Rovinju.

Podsjetimo, Petra Dugandžić dobitnica je Večernjakove ruže 2017. godine za ulogu u seriji "Zlatni dvori", a prošle godine gledali smo je na RTL-u u seriji "San snova" u kojoj je glumila Helenu – zabavnu i jaku ženu s kojom se glumica u potpunosti poistovjetila.

"Helena je kao poklon kojeg sam dobila od scenarista i autora serije. Zabavan karakter koji igram s lakoćom. Luckasta je, jaka i svoja, to je dobila od mene. Lako se poistovjećujem s komičnim i pozitivnim karakterima, a Helena je upravo takva. Komičan odmak u svakoj, možda i dramatičnoj situaciji. I da budem iskrena, dosta pristojno izgleda", rekla je Petra o svom liku jednom prilikom.

