Uhićeni Esmir iz 'Života na vagi' ocu nije bio na pogrebu: Kao dijete sam pao u nabujalu rijeku i on me spasio

Esmir Silajdžija uhićen je u Zenici jer je nanio teške tjelesne ozljede Saudin Ahmetspahić koji je u bolnici bio i u komi zbog težine ozljeda koje je zadobio. Srećom Saudin se uspješno oporavio i kada se probudio iz kome policiji je dao iskaz o događaju koji se zbio u noći s 16. na 17. listopada kada je došlo do fizičkog obračuna između njega i Esmira kojeg smo upoznali i kao natjecatelja aktualne, osme sezone showa "Život na vagi". Esmir je u show ušao s 156,3 kilograma i u show se prijavio jer je htio izgledati kao prije deset godina. - Na sebi volim visinu i lice. Ali ne volim trbuh i svoju kilažu! - rekao je ulazeći u show.

Od početka je bio najveći zafrkant među svim natjecateljima i uvijek je bio spreman podići raspoloženje. Ali pričao je u showu i o nekim teškim životnim trenucima te o jednom hvale vrijednom trenutku. - Spasio sam čovjeka. Bio je bolestan, nema nikoga, bio je u Puli, a rodom je iz Srbije. Bio je otpisan. Došao mi je s 45 kilograma, a sad ima 85 kilograma. Vratio sam ga u život, uzeo sam ga k sebi. On je 24 sata sa mnom, kod mene jede i spava. Smatram ga kao svoga oca jer je moj otac od njega stariji svega godinu dana. Kad sam otišao u 'Život na vagi', on me ispratio - rekao je Esmir.

Pričao je i o svome ocu, koji je, nažalost, preminuo prije nekoliko godina. - Ponukalo me da mu pomognem to što nisam mogao biti sa svojim ocem. Radim kao redar po diskotekama, bila je pandemija, nisu me puštali k ocu i nazvala me bratova žena i rekla mi da mi je otac umro. Tražio sam da idem na sahranu, ali rekli su mi da zbog pandemije ne mogu napustiti državu. Nisam ocu otišao na sahranu. No, sad posjetim njegov grob. Tom sam čovjeku dužan život jer je on spasio moj život. Kao dijete sam pao u nabujalu Bosnu i on je skočio za mnom. Izvukao me 200 metara dalje. To je bila toliko prljava voda, sve je potopila... Poslije sam vidio da je on spasio pet života - ispričao je Esmir u emisiji "Život na vagi":

Esmir je voditeljici Marijani napisao pjesmu naziva 'Lijepa mala Marijana', a u nastavku je pročitajte.

Kad na vagu hoćeš stati, Marijana tebe prati

Marijana sve nas vaga

Zato nam je svima draga

Lijepog stava, vitkog tijela

Prelijepa je ona cijela

Prelijepa je čak u duši

Raspoloži koga guši

Kad se smije, riječi trista

Tko je sretan ona - ona blista

Tko je tužan - ona pati

Zagrli nas kao mati

Čak na moje smiješne priče

Il' se smije ili viče

Sve nas ona voli posebno u timu

Zato Marijani poklanjamo rimu

Poklanjamo ženi koja nema mana,

Prelijepa je, ljudi, naša Marijana!