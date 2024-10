Sofija Burić osvojila je zlatni gumb, a Maja je jednom natjecatelju poručila: Ni za što na svijetu vas ne bih htjela opet vidjeti

Još jedna audicijska emisija Supertalenta ostavila je za sobom mnogo ostvarenih želja i snova. Od jedanaest kandidata koji su u petoj epizodi pokazali svoje talente, osam je prošlo u idući krug, a jedna je kandidatkinja osvojila i zlatni gumb, odnosno direktnu ulaznicu za polufinale. Desetogodišnja djevojčica Sofija Burić svojom je hip hop koreografijom stvorila pomutnju u studiju, a naročito se svidio voditeljima i Maji. Sofijin ih je nastup toliko oduševio da su joj svi htjeli dati zlatni gumb, ali Frano i Igor bili su brži i preduhitrili su Maju koja je tako ostala jedini član žirija s neiskorištenim zlatnim gumbom. „Ukrali ste mi zlatni! Ovo vam neću oprostiti!“ vikala je Maja koja je odmah potom čestitala Sofiji na apsolutno zasluženoj nagradi za njezin trud i talent. Osim njih troje, jednako su zadovoljni bili i ostali članovi žirija i publika: „Hvala ti Sofija što si nam došla i što si, po mom skromnom sudu, pokazala što je Supertalent“, rekla je Martina te dodala da je ovo tek njezin početak.

Rastezanje i zagrijavanje za još jednu audicijsku epizodu započeo je Willy Elastico koji je iskoristio ama baš svaki mišić u tijelu kako bi s nogometnom loptom napravio pravi spektakl. Potpunu predanost freestyle nogometu pokazao je kad je na pozornici zapalio loptu i nastavio raditi trikove: „Ovo još nismo vidjeli“, čulo se kod voditelja, a nakon uspješno odrađenog nastupa, Willy je ispraćen vriskom i pljeskom. Iako nije ljubiteljica freestylea, Martina je poznata po tome da obožava vatru: „Tehniciranje s loptom je bilo iznad svega očekivanog i viđenog, a dio s gorućom vatrom… obožavam“, bio je njezin komentar, dok se Davoru posebno svidio dio s kontorcionizmom: „Sve zajedno super show“, sumirao je Davor nakon čega su svo četvero podržali Willyja s 4 'da'.

Idućim kandidatima rekviziti nisu bile lopte nego štapovi, a njih desetero iz Twirling kluba Požega pokazalo je zavidne gimnastičke i plesne vještine. Fokus je bio na štapovima koje su naveliko vrtjeli i bacali u zrak, a da pritom niti jedan nije dotaknuo pod. Nema tko nije pohvalio njihov show odnosno, kako ga je Martina nazvala, mjuzikl broj. „Drugačije nego što smo inače navikli gledati u vašoj kategoriji“, uputila je Martina pohvale za originalnost i trenericu Marinu koja je osmislila koreografiju.

Ukrajinska glumica Tetiana Kyslynska za svoju je predstavu trebala jako malo rekvizita i niti jednu riječ kako bi pantomimom uspješno sama odigrala dvije uloge i ispričala tešku životnu priču. Svojom je izvedbom dirnula žiri, pa se Maja po završetku točke dignula na noge i zapljeskala zajedno s brojnom publikom kod koje su se caklile suzne oči. „Vaš sin je jako bio u krivu“, komentirala je Martina referirajući se na sinovu izjavu da je Tetianina predstava dobra, ali nije za Supertalent. „Jeste vi svjesni kako vi glumite?, upitala je Maja i dodala: „Ovo ste odigrali maestralno“. Divljenje članova žirija potvrdila je jednoglasna odluka o prolasku u idući krug. Iz Rijeke je na pozornicu Supertalenta zatim stigao Luka Govorčin, glazbenik koji širi veselje gdje god se pojavi. Ovaj ulični performer na klaviru je izveo kompilaciju dviju stranih i jedne domaće pjesme kojom je podigao cijelu publiku na noge. Martina je primijetila da harmonijski nastup nije baš bio bez greške, ali je zbog njegove nevjerojatne iskrenosti i osebujnosti u izvedbi prešla preko toga: „Mogu zamisliti da se jednog dana neki film snimi o vama“, rekla je Martina. „Armstrong vam je nevjerojatan“, pohvalio je Fabijan sličnost Lukinog glasa sa svjetski poznatim pjevačem, a osim pozitivnih komentara i rođendanskih čestitki njegovom sinu koji je na dan audicije napunio 20 godina, Luka je od žirija dobio 4 'da'.

S još pjesme, gledatelje je počastila 13-godišnja Ana Ajduković koja je otpjevala staru baladu i očarala sve u studiju. Fabijan se najprije osvrnuo na izbor pjesme, a onda je pohvalio i dubinu kojom ju je izvela: „Ti s 13 godina da takvu dubinu možeš imati u glasu – wow!“, kazao je Fabijan, a Davor je u njezinom nastupu primijetio i pohvalio elemente plesa i glume. Zatim su uslijedili komentari stručnjakinja: „Ti to naprosto nosiš u sebi: muzikalnost, karizmatičnost, unesenost, fraziranje…“, krenula je nabrajati Martina, uvjerena da je Ani predodređena uspješna pjevačka karijera, a Maja je zaključila: „Ti si stvarno Supertalent“, nakon čega su svi četvero u isti glas rekli 'da' za Anin prolazak dalje.

Nakon uživanja u glazbi, uslijedile su minute užasavanja koje je prouzrokovao talijanski performer Zeno Sputafuoco. Njegov se nesvakidašnji talent sastoji od guranja neobičnih predmeta, kao što su mačevi i kuke, u nosnu i usnu šupljinu. Martina i Maja dobar dio nastupa nisu mogle ni gledati, a Fabijan i Davor hrabro su mu se pridružili na pozornici gdje ih je Zeno posjeo na platformu s kotačima koja je bila pričvršćena za kuku koju je ugurao kroz nos u usta i vukao ih po pozornici. „Njih dvojica imaju 180 kila“, u nevjerici su bile Maja i Martina, a komentari su bili podijeljeni: „Meni je bilo dobro muka, tako da mislim da je to dobro napravljeno“, komentirao je Fabijan, a Davor je neverbalnim govorom dao do znanja da mu je točka bila super. „Uz dužno poštovanje, ni za što na svijetu vas ne bih htjela vidjeti ponovno“, rekla je Maja s kojom se složila i Martina, a njihova 2 'ne' upravo su to i osigurala, barem za ovu sezonu.

Sljedeći nastup nekima je došao kao lijek za smirenje, a melodijama sevdalinke u izvedbi Hamze Bajraktarevića nije se bilo teško prepustiti. Mentorica kaže da je sevdah dio identiteta Bosne i Hercegovine, a mladi ljudi poput Hamze brinu se da ta tradicija zaživi. Maja je bila opčinjena njegovom smirenošću: „Nastup je od prve do zadnje sekunde bio tip-top“, rekla je Maja, dok je Martina otkrila da se tijekom izvedbe naježila: „Ja sam osjetila nevjerojatnu čistoću i predanost dok ti pjevaš“, a Hamza se kući vratio s prolaznim glasovima žirija.

Zvukove relija u studio je donio Patrik Crnić koji je kao pravi zaljubljenik u automobile imitirao njihove zvukove. Početak je bio uspješan, no kako je nastup odmicao kraju, bilo je sve više propusta, pa je nastup završio s dva iksa. Nakon neuspjeha s rekvizitima – limenkom i potrošenom rolom papira – koji su trebali glumiti auspuhe, Martina je stisnula prvi, a Maja drugi iks, dok je muški dio žirija htio čuti još. Imitiranjem slavnih osoba nažalost je pokvario početni dojam: „Zvukovi motora automobila su bili top, osobe baš i ne – tu si izgubio i mene“, rekao je Davor koji mu je zajedno s Fabijanom ipak dao prolaznu ocjenu. S obzirom na 2 iksa, Patrikovo natjecanje ovdje je završilo.

Na vrtoglavo visokim potpeticama od 24 centimetra ušetala je Ruskinja Yuliana Kobsteva koja je svojom točkom izbrisala sve predrasude oko 'Frame up strip' plesnog stila. Koreografijom koja prikazuje preobrazbu gusjenice u leptira skupila je komplimente od žirija: „Bilo je strašno, ali senzualno, bizarno, ali i zavodljivo – toliko emocija“, zadivljeno je rekla Maja i nadodala: „Vaše tijelo izgleda kao da nije ljudsko“. Stručno mišljenje dao je Davor poručivši: „Jedinstven stil plesa. Jako mi se svidjelo“, a njegova omiljena kolegica Martina se složila, istaknuvši jednu stvar koja joj je odvlačila pažnju dok je gledala točku, a to su vrtoglavo visoke štikle. Yuliana je za svoju umjetnost dobila 4 'da'.

Rep rapsodija Miloša Šušnja zabavila je mnoge, a zaplesali su čak i snimatelji. Iako je dobio 2 iksa od Maje i Martine, Davor i Fabijan istaknuli su dobre dijelove njegove pjesme i nastupa: „I ćoravi i gluhi znaju da ne plešeš, ne repaš i ne pjevaš dobro, ali ono što sam ja kod tebe primijetio je da ti čak imaš dobre stihove, rekao je Davor, na što se Fabijan nadovezao: „Ti si zapravo hit-maker, a ne performer, a to je isto jako unosno“, zaključio je Fabijan. Rečenicom „Prije ćeš curu naći nego danas dobiti prolaz“, Maja je obznanila Miloševu sudbinu u Supertalentu. Budući da su nakon Fabijana, Davora i Martine i voditelji iskoristili svoj zlatni gumb, samo je još Majin ostao u igri, a kako će ga iskoristiti saznat ćemo u nekoj od idućih audicijskih epizoda Supertalenta.