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agentica za nekretnine

FOTO Iva Todorić objavila novu fotografiju svoje lijepe kćeri Tare (24), uputila joj je lijepe riječi

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 09:45
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Dvadesetčetverogodišnja Tara Balent najstarija je od troje Ivine djece; uz nju, Iva ima i sinove Ivana i Antu, koje je dobila u braku s Hrvojem Balentom, od kojeg se službeno razvela 2019. godine

Iva Todorić je putem Instagrama podijelila novu fotografiju svoje najstarije kćeri Tare, uz koju je kratko dopisala kako je ona njezina prva, dodavši emotikon srca. Dvadesetčetverogodišnja Tara Balent najstarija je od troje Ivine djece; uz nju, Iva ima i sinove Ivana i Antu, koje je dobila u braku s Hrvojem Balentom, od kojeg se službeno razvela 2019. godine. Prošle se godine Iva na društvenim mrežama pohvalila i Tarinim poslovnim uspjehom, istaknuvši kako se zaposlila u agenciji za luksuzne nekretnine svog ujaka Ante Todorića.

Foto: Instagram

Tada je uz kćerinu fotografiju ponosno napisala kako je ona njezino najstarije dijete i njezin ponos. U prošlogodišnjem intervjuu za Story, Iva je detaljnije govorila o svojoj djeci, istaknuvši kako su oni njezin najveći blagoslov i ponos te da je kroz njih, usprkos svim životnim izazovima, spoznala pravo značenje ljubavi. Posebno se osvrnula na Taru, naglasivši koliko joj je drago gledati njezin razvoj u mladu poslovnu ženu koja se uspješno snalazi kao agentica za nekretnine.

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Za sina Ivana je navela kako studira i radi u tvrtki Bytes & Beyond, dok je za najmlađeg Antu, koji je tek krenuo na studij, rekla da je poput anđela. Zaključila je kako uživa promatrajući ih dok grade vlastite putove. U istom je razgovoru dotaknula i temu odnosa s bivšim suprugom Hrvojem Balentom, naglasivši kako su nakon razvoda ostali u dobrim i korektnim odnosima. Poručila je kako joj je najvažnije da među njima vladaju mir i međusobno poštovanje, jer ih uloga roditelja zauvijek povezuje.
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nekretnine obitelj roditelji mama i kći kći Tara Balent dijeca Iva todorić showbiz

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