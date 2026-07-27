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PRODAJA ULAZNICA

Tim Marka Perkovića Thompsona upozorava: Šire se lažne informacije o koncertu u Vukovaru

Zagreb: Promocija knjige “Fenomen Thompson” autora Ivice Marijačića
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
27.07.2026.
u 14:00
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Sve relevantne i točne informacije bit će pravovremeno objavljene na službenim stranicama Marka Perkovića Thompsona, naglasili su u priopćenju

Tim pjevača Marka Perkovića Thompsona oglasio se na društvenim mrežama kako bi upozorio njegove obožavatelje na pojavu lažnih informacija koje se šire društvenim mrežama. "Demantij netočnih informacija o prodaji ulaznica za Thompsonove koncerte
Dragi prijatelji ovim putem vas obavještavamo kako informacije koje pojedine stranice i profili objavljuju na društvenim mrežama u vezi s prodajom ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona nisu službene niti ih je odobrio MPT tim. Napominjemo kako MPT tim nema nikakve informacije o vlasnicima takvih stranica, ne zna tko njima upravlja te ni na koji način ne surađuje s njima. Pozivamo sve obožavatelje da sve informacije o koncertima, prodaji ulaznica i ostalim novostima prate isključivo putem službenih MPT kanala. Sve relevantne i točne informacije bit će pravovremeno objavljene na službenim stranicama Marka Perkovića Thompsona. Ujedno molimo administratore i vlasnike stranica koje objavljuju netočne ili neprovjerene informacije da prestanu dovoditi fanove u zabludu. U protivnom ćemo biti primorani poduzeti odgovarajuće pravne korake radi zaštite interesa izvođača i njegove publike. Hvala na razumijevanju i povjerenju.", piše u priopćenju Thompsonovog tima.

Krajem lipnja ove godine glazbenik je najavio kako će 29. kolovoza održati koncert u Vukovaru.  "Kompletna zarada s koncerta ići će u humanitarne svrhe, prema želji i prijedlogu Marka Perkovića Thompsona", izjavio je početkom srpnja njegov menadžer Zdravko Barišić i dodao kako će na konferenciji za medije uskoro otkriti sve detalje o ovom koncertu.

FOTO Velika fotogalerija! Pogledajte najbolje fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Zagreb: Promocija knjige “Fenomen Thompson” autora Ivice Marijačića
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Ključne riječi
showbiz lažne informacije Vukovar Marko Perković Thompson

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