Ella Dvornik ovim je fotografijama otkrila s kim ljetuje: 'Tko preživi pričat će'

Ella Dvornik, odlučila je zamijeniti užurbanu svakodnevicu Zagreba za mir i tišinu otoka Brača, gdje provodi vrijeme s majkom Danijelom Dvornik. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da je riječ o najdužem druženju majke i kćeri u posljednjih nekoliko godina - čak 18 dana zajedničkog odmora. U svom stilu, Ella je ovu avanturu najavila s dozom humora. "Došle smo se malo družit s kokama. Ovo će nam biti najduže druženje u ne znam koliko godina. 18 dana omg!!! Tek smo na četvrtom danu, tko preživi pričat će", napisala je uz seriju fotografija na kojima je pokazala kako ona i mama provode vrijeme. U komentarima se javila i sama Danijela, koja je kroz smijeh primijetila simpatičan detalj: "Ma vidi… isto smo obučene a nismo se dogovorile… hahaha…". Obje su, naime, nosile crne majice i kratke traper hlače, što je dodatno naglasilo njihovu opuštenost i sklad. Fotografije su snimljene na Sutivanu koji je za obitelj Dvornik prije bio ljetna baza, a prije par godina Danijela Dvornik se preselila na Brač i obnovila obiteljsku kuću.

Pratitelji su nizali pozitivne komentare, hvaleći njihov odnos i Danijelin mladolik izgled. "Tri puta sam gledala tko je ta cura, a kad ono mater... Uživajte", napisala je jedna korisnica, dok su drugi komentirali kako je lijepo vidjeti ih zajedno. "Ovo je prekrasno za vidjeti", "Uživajte zajedno", "Jedna je majka", samo su neke od poruka podrške. Ella na Instagramu često dijeli trenutke koje provodi s mamom, a često objavljuje i fotografije iz teretane. Nedavno je s pratiteljima podijelila što joj to daje snagu i motivaciju za trening. - Stalno me netko hvali za moju "disciplinu" u treningu...Ali ja nisam disciplinirana - Već me samo jako strah zapustiti se i unazaditi se. Strah me vodi u teretanu, a ne volja i snaga i disciplina. Ne znam da li ikome ova informacija olakšava život, ali ako ste lijeni poput mene, možete pokušati sami sebe prestrašiti stvarima, toplo preporučujem - priznala je Ella.

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*uz pomoć AI