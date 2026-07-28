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NA LJETNOJ POZORNICI

Bajaga i Instruktori oduševili opatijsku publiku, sutra nastavljaju turneju u Dalmaciji

Bajaga i instruktori
Foto: Vanja Vučković
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 09:38
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Ljetna pozornica još je jednom bila kulisa koncerta koji je okupio ljubitelje rock glazbe različitih generacija. Bajaga i Instruktori publici su ponudili kombinaciju starijih hitova i pjesama novijeg datuma, uz prepoznatljiv zvuk i nenametljivu komunikaciju s publikom koja je obilježila cijelu večer

Povratkom na opatijsku Ljetnu pozornicu nakon četiri godine Bajaga i Instruktori sinoć su otvorili hrvatsku ljetnu turneju. Nakon Opatije slijedi koncert u Makarskoj već sutra, dok će turneja završiti prekosutra nastupom u Trogiru. Momčilo Bajagić – Bajaga i njegov bend izveli su pjesme koje su obilježile generacije slušatelja, među kojima su Moji drugovi, Plavi safir, Tišina, Zažmuri, Ruski voz, 220 u voltima i Godine prolaze. Publika je tijekom dvosatnog nastupa pjevala zajedno s bendom, potvrdivši da njihove pjesme ni nakon više od četrdeset godina ne gube na popularnosti.

Ljetna pozornica još je jednom bila kulisa koncerta koji je okupio ljubitelje rock glazbe različitih generacija. Bajaga i Instruktori publici su ponudili kombinaciju starijih hitova i pjesama novijeg datuma, uz prepoznatljiv zvuk i nenametljivu komunikaciju s publikom koja je obilježila cijelu večer.

Uoči koncerta Bajaga je istaknuo kako se uvijek rado vraća u Opatiju, grad koji, kako je rekao, ima posebnu atmosferu, a sinoćnja publika pokazala je da je taj osjećaj obostran. Nakon Opatije turneja se nastavlja koncertom u Makarskoj 29. srpnja, dok će završiti dan kasnije nastupom u Trogiru, na pozornici kule Kamerlengo. Preostale ulaznice dostupne su na Eventim.hr. 

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showbiz Bajaga i Instruktori

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