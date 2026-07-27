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Anđa Marić otvorila dušu u emotivnom videu: 'Više me ne zanima pretvaranje da je život uvijek lak'

Ljubljana: An?a Mari? u suzama nakon ro?išta na sudu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
27.07.2026.
u 18:01
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U emotivnoj objavi priznala je da je prolazila kroz jedan od najtežih obiteljskih izazova, što ju je navelo da posumnja u sebe kao mentora. Negativni komentari okoline, koji su probleme njezina 23-godišnjeg djeteta tumačili kao njezin neuspjeh, dodatno su otežali situaciju

Anđa Marić, poznata glazbenica i mentorica, nedavno se povukla s društvenih mreža, a sada je iskreno progovorila o razlozima svog izbivanja. U emotivnoj objavi priznala je da je prolazila kroz jedan od najtežih obiteljskih izazova, što ju je navelo da posumnja u sebe kao mentora. Negativni komentari okoline, koji su probleme njezina 23-godišnjeg djeteta tumačili kao njezin neuspjeh, dodatno su otežali situaciju.

Priznala je kako je, poput mnogih majki, preuzela odgovornost za sve: "Majke imaju taj način nošenja krivnje koja im uopće ne pripada. Znam da ja jesam", napisala je, no istaknula je važnu spoznaju: "Moja sposobnost da podržim drugo ljudsko biće nema nikakve veze s tim prolazim li kroz teško razdoblje u vlastitom životu. Ne postoji savršen trener. Ne postoji savršen roditelj. Ne postoji savršen život." Osvrnula se i na pritisak društvenih mreža koje nas uče da borbe dijelimo tek kao gotove priče o uspjehu. "Više me ne zanima pretvaranje da je život uvijek lak. Pomažem ljudima jer sam naučila pronaći svoj put kroz tamu. Ponekad nam ne treba netko tko nikada nije pao, već netko tko stoji na drugoj strani i govori: ako sam ja uspjela, možeš i ti", zaključila je Marić. 

Podsjetimo, glazbenica i spisateljica sredinom prosinca prošle godine dirnula je javnosti iznimno hrabrom i bolnom objavom o dugogodišnjoj borbi svojeg tada 22-godišnjeg sina Gašpera s alkoholizmom. Priznanje o teškoj obiteljskoj situaciji, koja je kulminirala nakon incidenta u kojem je sudjelovao njezin sin potaknulo je lavinu reakcija, a Anđa se nakon toga povukla u svoja četiri zida kako bi se posvetila sebi i preispitala sve što se dogodilo. Sin je dobila u braku sa Slovencem Primožem Dolničarem s kojim je imala "pakleni brak", i još "pakleniji" razvod.

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Čak sedam godina borili su se i prepucavali za skrbništvo nad sinom, a sve je to ostavilo posljedice na mladića koji je sa samo 12 godina postao alkoholičar. Anđa je potvrdila da je njezin sin uhićen zbog napada na strane radnike i otuđivanja njihovih vozila. "Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol. Govorio je da to nije problem, sve dok nije eskaliralo. Srećom, svi su živi i zdravi", priznala je, iznenadivši mnoge svojom iskrenošću.

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Ključne riječi
emocije odnos obitelj dijete majka Anđa Marić showbiz

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