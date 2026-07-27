'IQ 160' već je prvim epizodama pokazao da domaća industrija ima glumce i produkciju za iskorak prema modernijim serijama

IQ 160 // Voyo – pet ruža

"Voyo original". Te dvije riječi stoje na samom početku nove serije "IQ160", a predstavljaju ogroman iskorak za RTL i njihovu streaming platformu. Već dugo se, naime, zna da streaming platforme više nisu samo mjesto na kojem se gledaju reprize serija i da im nije jedina prednost gledanje u vrijeme po želji, nego mogu postati i pokretač domaće televizijske industrije. Tu je ulogu u Hrvatskoj ovim potezom samouvjereno preuzeo Voyo, koji je gledateljima ponudio adaptaciju francusko-belgijskog hita HPI. U središtu priče je samohrana majka troje djece i čistačica u policijskoj postaji koja skriva da joj je kvocijent inteligencije čak 160. Kada slučajno riješi slučaj koji iskusni istražitelji nisu uspjeli razriješiti, postaje policijska konzultantica i započinje suradnju s policijskim inspektorima. Iako radnja nije toliko nova i podsjeća, recimo, na hitove kao što su "Mentalist", predstavlja veliki odmak od onoga na što smo navikli kada je domaća produkcija u pitanju i zato zaslužuje veliku pohvalu. Ne zaostaje po kvaliteti ni gluma, Dajana Čuljak u glavnoj ulozi Marine Kapov je maestralna i teško bi bilo zamisliti da bi ova uloga ikome toliko odgovarala kao njoj. Sjajan je i Luka Peroš kao inspektor Tomislav Ramljak, inače glumac kojeg milijuni gledatelja diljem svijeta poznaju kao Marseillea iz "La Casa de Papela". U konačnici, treba pohvaliti i način na koji je Voyo predstavio ovaj projekt. Umjesto da ga samo "izbaci" na platformu, oko serije je stvorena prava kampanja, od promotivnih materijala do podrške kolega glumaca na društvenim mrežama. Time je RTL pokazao da su i sami shvatili značaj jednog ovakvog projekta i možemo se samo nadati da on označava početak dobre prakse. S obzirom na to da hrvatska televizijska produkcija već dugo traži iskorak prema modernijim serijama koje mogu konkurirati onome što svakodnevno gledamo na streaming servisima, "IQ 160" već je prvim epizodama pokazao da domaća industrija ima glumce, autore i produkciju za takve projekte.

Nasljednik // Nova Plus – tri kaktusa

Dok RTL već godinama sustavno gradi Voyo (iako je možda malo tko na njegovom početku vidio puni potencijal koji ima) te ulaže u originalne serijale, realityje i ekskluzivni sportski sadržaj, Nova TV kao da je propustila uhvatiti trenutak razvoja kvalitetne streaming platforme. Njihova "Nova Plus" i dalje djeluje kao usputna videoteka sadržaja koji se ionako emitira na televiziji, bez nečega koji bi gledatelje doista privuklo na platformu. Kada se stranica otvori, prvo se tako nudi "Nasljednik", turska serija koja se ionako svake večeri prikazuje na Novoj TV. Definitivno nije ekskluziva koja bi opravdala pretplatu na Nova Plus, i to je zapravo šteta, jer je Nova TV kroz godine pokazala da zna proizvoditi kvalitetan domaći sadržaj. No u utrci za streaming gledatelje čini se da je ostala nekoliko koraka iza konkurencije.

Žena serijskog ubojice // Pickbox – dvije ruže

Vrijedi u tom kontekstu spomenuti Pickbox, platformu koja, između ostalog, nudi baš odlične europske serije, koje često prođu ispod radara velikih streaming servisa. Britanski triler "Žena serijskog ubojice" upravo je takav naslov, koji je gledateljima serviran za ljetno opuštanje. Radnja prati ženu koja počinje sumnjati da je njezin suprug serijski ubojica te kroz četiri epizode nudi zaista zanimljivu psihološku zagonetku.

Pronaći ću te // Netflix – tri ruže

Netflix je, pak, pokazao kako se na temelju jednog imena može izgraditi cijelo televizijsko carstvo. Harlan Coben poznati je autor romana čiji su naslovi postali sinonim za dobar psihološki triler, ekranizacije njegovih nestrpljivo očekuju, a svaki je naslov gledaniji od prethodnog. Najnovija serija "Pronaći ću te" još jednom pokazuje zašto je suradnja slavnog pisca trilera i streaming diva toliko uspješna i da nije riječ samo o "štancanju", već se ipak drži i do određene razine kvalitete. Ova priča tako prati oca koji služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva vlastitog sina, sve dok ne dobije dokaz da bi dječak mogao biti živ. Slijedi napeta utrka za istinom, prepuna obrata, tajni i novih sumnjivaca - upravo onoga po čemu su Cobenovi romani postali prepoznatljivi. Jer ovaj autor očito zna kako napisati priču koja će gledatelje natjerati da bez razmišljanja kliknu na njegove naslove, a Netflix je to dobro iskoristio.