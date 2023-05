Snježana Schillinger pokazala kako provodi praznik: 'Udavila sam muža pričama o ratu'

Poduzetnica Snježana Schillinger i njen suprug Franz produženi vikend provode na Plitvicama. Tamo uživaju u ljepotama prirode i ukusnim jelima, a poduzetnica nije zaboravila ni zašto je danas mnogima neradni dan. Na Instagramu je objavila fotke s putovanja, a u statusu je dodala da je mužu koji je inače Austrijanac objašnjavala značaj Dana državnosti.

- Sretan nam Dan državnosti! Mogla bih sada opet napisati podugačku objavu o tome što nam znači naša država, ali pustit ću vas na miru da proslavite produženi vikend. Ionako sam udavila muža pričama o ratu (i sve njegove), ali eto čisto da shvate zašto su svuda divovske hrvatske zastave. Naši potomci će se jednog dana čuditi zašto je uopće bilo rata kada potpuno nestanu granice po svim osnovama! Za sve one koji kao mali nisu imali kućicu na drvetu ima nade! Možete ju iznajmiti i “igrati” se do mile volje! - poručila je Schillinger na svom Instagramu.

Početkom godine poduzetnica je otkrila i na koji se izazov odvažila sa suprugom dok su uživali na Sejšelima.

- Preživjeli smo 10 dana dijeleći jedan mobitel i dalje brojimo dane... Telefonska detoksikacija - napisala je Snježana u opisu nekoliko fotografija na kojima pozira s Franzom na predivnoj pješčanoj plaži.

Tada je podijelila i neka svoja razmišljanja o životu bez mobitela.

Za mene nema boljeg od badića i vrućeg pijeska pod nogama! Btw, bila sam 3 dana bez mobitela (i dalje sam), drago mi je vidjeti da ste se zabrinuli što se dogodilo sa mnom i gdje sam nestala! Koliko smo ovisni o mobitelu ne treba naglašavati, koliko je to glupo nepotrebno je isticati! Apsolutno je to najgora ovisnost od svih i svi smo ovisni čak i oni koji ponosno ističu da ništa ne postaju, ali ipak checkiraju i provjeravaju što drugi rade, oni koje vole i oni koje ne vole! Ukoliko nemate društvene mreže opet imate WhatsApp za komunikaciju, internet bankarstvo, notes u koji ste se sve zapisali (sve passworde), sve kontakte, hoćemo dalje nabrajati? Čiji broj znate napamet? Za mene je to bilo divno opuštajuće iskustvo nakon prvog dana panike, pokušaja slanja mobitela helikopterom na glavni otok na Sejšelima ili Dubai čak?! Moram li naglasiti da sam ja izabrala ovaj udaljeni otok sat vremena avionom, tri brodom, ajde pola sata helikopterom od glavnog otoka ionako dovoljno udaljene otočne zemlje usred oceana! Onda se jednostavno pomirite da sudbinom uživate u društvu voljenih, prirodi svemu što ne primjećujete inače! Dok ovo čitate ne lažite sami sebe da niste ovisni o mobitelu i da Vas bas briga! - opisala je Snježana na Instagramu kako joj je lijepo i kako je uživala bez mobitela te je dodala fotografiju na kojoj pozira na plaži u crvenom kupaćem kostimu.

