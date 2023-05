Mojmira Pastorčić iznenadila gledatelje novim imidžem, jedan detalj su svi primijetili

Voditeljica RTL Direkta, Mojmira Pastorčić iznenadila je gledatelje novim imidžem. Naime, voditeljica se već prošli četvrtak pred kamerama pojavila s naočalama za vid, koje će izgleda nastaviti nositi jer je s njima vodila i emisiju koja je bila emitirana u ponedjeljak.

Ovo nije prvi put da voditeljica iznenađuje gledatelje svojim stylingom ili izgledom. Emisiju je vodila bez šminke, a jednom prilikom je dozvolila i da joj zmija gmiže vratom.

Mnoge je pozitivno šokiralo kada je Pastorčić vodila emisiju odjevena u jeans u travnju ove godine. Objasnila je zašto je to odlučila napraviti.

- Sigurno se pitate što je ovoj Mojmiri da nosi traper jaknu u televizijskoj emisiji. Da vam objasnim zašto se danas nosi traper. Bilo je to još 90-ih godina kada je jedan talijanski instruktor vožnje silovao svoju osamnaestogodišnju učenicu na prvom satu vožnje, ali talijanski vrhovni sud oslobodio ga je optužbi jer je djevojka imala uske traperice i on ih, prema njihovu zaključku, sigurno nije skinuo sam bez njezine pomoći, što bi značilo da je ona pristala na to i odnos je bio sporazuman. Sljedećeg dana talijanske zastupnice su došle u parlament i nosile su jeans te natpis: Jeans – alibi za silovanje i od tada do danas, posljednjih 25 godina, zadnje srijede u travnju nosi se traper. Nosili su ga danas milijuni ljudi u svijetu, nosile su ga i naše saborske zastupnice, nosio ga je i zagrebački gradonačelnik svi kao znak pobune protiv okrivljavanja žrtava za seksualno nasilje – objasnila je tada voditeljica RTL Direkta.

Nošenje trapera zadnje srijede u travnju svake godine međunarodni je simbol prosvjeda protiv okrivljavanja žrtava i destruktivnih mitova o seksualnom nasilju nad ženama. Započet 1998. godine kao lokalna kampanja za osvještavanje problema društvene osude seksualnog nasilja i sekundarne viktimizacije, Denim Day prerastao je u globalni pokret u kojem sudjeluje više od 12 milijuna ljudi diljem svijeta.

– Znate li što kažu podaci Ženske sobe? Na svako jedno prijavljeno silovanje dolazi još 15 do 20 koje se ne prijavi. Čak 90 posto žena koje su silovanje doživjele nikada to nikome neće ispričati, a kamoli prijaviti. Nemojte biti tih 90 posto. Nemojte šutjeti o takvim groznim stvarima i nikad pa ni u šali nemojte pitati što je žena imala na sebi – poručila je na kraju Mojmira Pastorčić.

