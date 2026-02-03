FOTO Gledatelji prepoznali Laru iz 'Gospodina Savršenog', evo fotki koje su ju proslavile
Krenula je nova sezona RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", u kojoj srca djevojaka pokušavaju osvojiti čak dva neženje, rukometaš Karlo Godec i model Petar Rašić. Među kandidatkinjama koje su se odlučile na ovu avanturu našla se i 22-godišnja Lara Krličević iz Osijeka, no gledateljima oštrog oka nije trebalo dugo da shvate otkud im je poznata.
Naime, Lara nije novo lice na medijskoj sceni, iako se do sada nije pojavljivala u televizijskim formatima. Njezina popularnost započela je na posve neočekivanom mjestu, na tribinama osječke Opus Arene, zbog čega je i dobila nadimak "Legica s Pampasa".
Sve je počelo u prosincu 2025. godine tijekom utakmice 18. kola SuperSport HNL-a između NK Osijeka i Slaven Belupa. Upravo tada, objektivi fotografa uhvatili su atraktivnu Laru na zapadnoj tribini, a njezina pojava bila je dovoljna da fotografije postanu viralne. Mediji su se raspisali o "zgodnoj navijačici koja je odledila Pampas", a njezino lice brzo je postalo prepoznatljivo. Stoga ne čudi što su je gledatelji odmah povezali s djevojkom s tribina čim su objavljeni profili natjecateljica nove sezone popularnog showa.
Njezina strast prema sportu nije slučajnost. Kako je sama otkrila, sport je sastavni dio njezina života. Šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Upravo ju je sport, kaže, oblikovao u timskog igrača te naučio poštenju, direktnosti i zajedništvu, što su vrijednosti koje traži i u ljubavnim odnosima. Njezina sportska pozadina pokazala se kao pun pogodak već pri prvom susretu s jednim od neženja, s obzirom na to da je Karlo Godec profesionalni rukometaš.
Njihov prvi spoj odvio se upravo na rukometnom terenu, gdje su odmjerili snage u pucanju sedmeraca. Karlo je bio impresioniran njezinom energijom i sportskim duhom te joj je bez previše razmišljanja dodijelio ružu, opisavši je kao "malu, slatku, zgodnu i zabavnu". Osim sporta, Lara je velika zaljubljenica u automobile i adrenalin, a otkrila je kako bi jednog dana voljela naučiti sama popravljati i tunirati vozila, čime je dodatno potvrdila da nije tipična djevojka.
Na njezin karakter i poglede na život uvelike je utjecalo i šest godina koje je provela u Irskoj. Iako tu zemlju opisuje kao predivnu, priznala je da joj je vječno jesenska klima predstavljala izazov. Ipak, ono što ju je duboko dojmilo bio je mentalitet Iraca, za koje kaže da su znatno kulturniji i puni poštovanja. Prisjetila se situacije nakon prometne nesreće, kada je prvo pitanje svih prisutnih bilo jesu li svi dobro, a tek onda tko je kriv, što smatra velikom razlikom u odnosu na naš mentalitet. Unatoč pozitivnom iskustvu, ljubav prema domovini vratila ju je u Hrvatsku.
Iako mlada, Lara sebe opisuje kao obiteljsku osobu odgojenu u tradicionalnom duhu. Obožava kuhati i brinuti se o domu te je iznimno vezana za obitelj, a posebno za mlađeg brata. U ljubavi traži muškarca atletskog izgleda, ali naglašava da su joj karakter, iskrenost i poštovanje ipak na prvom mjestu. Laž i nepoštovanje granica su preko kojih nikada ne prelazi. U vilu ulazi spremna pokazati tko je, a kao svoje najveće adute ističe zrelost i iskrenost.