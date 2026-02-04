Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
dominik šarić

Pobjednik 'Života na vagi' podijelio sretnu vijest! Njegova supruga je rodila, a evo i kako se zove peto dijete

Foto: RTL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 08:21

Dominik je sada podijelio radosnu vijest – njegova supruga Helena, koja mu je bila najveći oslonac, rodila je njihovo peto dijete

Pobjednik devete sezone 'Života na vagi', 32-godišnji fizioterapeut iz Dugog Sela Dominik Šarić, ostvario je nevjerojatan uspjeh. U natjecanje je ušao sa 169,3 kilograma, a završio ga je lakši za čak 57,3 kilograma, osvojivši pritom i novčanu nagradu od 20.000 eura. No, unatoč trijumfu na vagi, Dominik ističe kako mu je najveća pobjeda ona posvećena obitelji, koja mu je bila nepresušan izvor motivacije i snage tijekom cijelog procesa.

Za RTL.hr Dominik je sada podijelio radosnu vijest – njegova supruga Helena, koja mu je bila najveći oslonac, rodila je njihovo peto dijete. Opisao je i detalje poroda. "Dobro smo, danas smo svi od jutra uzbuđeni. Veća djeca su u vrtiću, a manja doma s tetama. Mama kao i obično ne skida osmijeh s lica i najhrabrija je žena na svijetu. Carski rez je prošao savršeno, beba Mihaela je dobro, rodila se u 9:55 sati i ima 3400 grama i dugačka 48 cm. Veselimo se doći doma i javiti ekipi sretne vijesti", izjavio je Dominik. Kod kuće malenu Mihaelu s nestrpljenjem iščekuju brat Benjamin te sestre Ilijana, Gabrijela i Rafaela.

Dominik Šarić ušao je u domove diljem Hrvatske kao sudionik, a onda i pobjednik devete sezone showa 'Život na vagi'. Nakon što je izgubio više od 57 kilograma i pobijedio te osvojio nagradu od 20.000 €, mnogi se pitaju je li uspio zadržati zdrav način života izvan svjetla reflektora. Mjesecima nakon finala, Dominik dokazuje da njegova promjena nije bila privremena. Izuzetno je aktivan na društvenim mrežama, posebice TikToku, gdje redovito dijeli isječke svojih treninga, savjete i motivacijske poruke. S ponosom je otkrio kako je nakon povratka u svakodnevicu vratio tek četiri kilograma, što smatra velikim uspjehom. Fokusiran je na treninge snage kako bi izgradio mišićnu masu i, kako slikovito kaže, od sebe načinio "veliku krušnu peć" za sagorijevanje kalorija. "Nema ne ide, nema predaje", naglasio je Dominik.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
1/16

Ključne riječi
dominik šarić obitelj otac tata život na vagi RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!