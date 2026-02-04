Pobjednik 'Života na vagi' podijelio sretnu vijest! Njegova supruga je rodila, a evo i kako se zove peto dijete

Pobjednik devete sezone 'Života na vagi', 32-godišnji fizioterapeut iz Dugog Sela Dominik Šarić, ostvario je nevjerojatan uspjeh. U natjecanje je ušao sa 169,3 kilograma, a završio ga je lakši za čak 57,3 kilograma, osvojivši pritom i novčanu nagradu od 20.000 eura. No, unatoč trijumfu na vagi, Dominik ističe kako mu je najveća pobjeda ona posvećena obitelji, koja mu je bila nepresušan izvor motivacije i snage tijekom cijelog procesa.

Za RTL.hr Dominik je sada podijelio radosnu vijest – njegova supruga Helena, koja mu je bila najveći oslonac, rodila je njihovo peto dijete. Opisao je i detalje poroda. "Dobro smo, danas smo svi od jutra uzbuđeni. Veća djeca su u vrtiću, a manja doma s tetama. Mama kao i obično ne skida osmijeh s lica i najhrabrija je žena na svijetu. Carski rez je prošao savršeno, beba Mihaela je dobro, rodila se u 9:55 sati i ima 3400 grama i dugačka 48 cm. Veselimo se doći doma i javiti ekipi sretne vijesti", izjavio je Dominik. Kod kuće malenu Mihaelu s nestrpljenjem iščekuju brat Benjamin te sestre Ilijana, Gabrijela i Rafaela.

Dominik Šarić ušao je u domove diljem Hrvatske kao sudionik, a onda i pobjednik devete sezone showa 'Život na vagi'. Nakon što je izgubio više od 57 kilograma i pobijedio te osvojio nagradu od 20.000 €, mnogi se pitaju je li uspio zadržati zdrav način života izvan svjetla reflektora. Mjesecima nakon finala, Dominik dokazuje da njegova promjena nije bila privremena. Izuzetno je aktivan na društvenim mrežama, posebice TikToku, gdje redovito dijeli isječke svojih treninga, savjete i motivacijske poruke. S ponosom je otkrio kako je nakon povratka u svakodnevicu vratio tek četiri kilograma, što smatra velikim uspjehom. Fokusiran je na treninge snage kako bi izgradio mišićnu masu i, kako slikovito kaže, od sebe načinio "veliku krušnu peć" za sagorijevanje kalorija. "Nema ne ide, nema predaje", naglasio je Dominik.