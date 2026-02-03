Naši Portali
EMISIJA S POSVETOM

Stankovićev gost u 'Nedjeljom u 2' izazvao reakcije gledatelja: ‘Žalosno je što je tako’

VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 19:00

Ovotjedno izdanje emisije ‘Nedjeljom u 2’ izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama. Gost Boris Šušnjar, autor knjige o Nikoli Tesli, i njegova izjava o odnosu prema velikom izumitelju duboko su odjeknuli među gledateljima

HRT-ov voditelj Aleksandar Stanković je u prošlotjednom izdanju 'Nedjeljom u 2' ugostio Borisa Šušnjara, autora knjige "Neshvaćeni Tesla", a emisija je bila posvećena 170. obljetnici rođenja genija iz Smiljana. Šušnjar je govorio o manje poznatim detaljima iz Teslina života, ali i o njegovoj plemenitosti, idealizmu i naivnosti u svijetu biznisa, što je gledatelje posebno dojmilo.

Ključni trenutak koji je potaknuo raspravu bila je Šušnjarova reakcija na najave o mogućem premještanju Teslina spomenika iz Preradovićeve ulice. Istaknuvši kako je Tesla neraskidivo vezan uz Zagreb, naglasio je da bi bilo tužno da grad ostane bez njegovih obilježja. Upravo je njegova ocjena, "žalosno je što je tako", postala lajtmotiv kasnijih komentara.

Društvene mreže su se ubrzo užarile. Gledatelji su Šušnjara opisali kao "divnog" i "prizemljenog" gosta, a mnogi su istaknuli kako je bilo gušt pratiti emisiju. Brojni su se složili s njegovom ocjenom, izražavajući frustraciju što se Teslu, unatoč globalnom značaju, svodi na "lik na kovanici od nekoliko centi". "Oduševljena emisijom. Približavanje jednog velikog uma na jedan jednostavan i razumljiv način. I budi zainteresiranost za temu njegovog života. Žalosno je što je jako zanemaren, a to je još jedan od grijehova znanstvene i vlastodržačke vlasti - jedan je od najistaknutijih komentara.

FOTO Evo kako Aleksandar Stanković izgleda u vjenčanici! Gledateljice zgrožene što je odjenuo haljinu
Mnogi gledatelji istaknuli su i zaokret u konceptu same emisije, pozdravljajući Stankovićevu odluku da ugošćuje stručnjake umjesto političara. "Od emisije koja pokvari ručak (političarima i sličnim mutnim likovima) koju smo prestali gledati do emisije koju s guštom pratimo i tempiramo početak ručka jer uvijek nešto zanimljivo čujemo. Bravo i hvala, Aco", poručila je jedna gledateljica na društvenim mrežama. Čini se da ovaj trend, nakon nedavnih gostovanja liječnika i povjesničara, nailazi na široko odobravanje publike.
Ključne riječi
Aleksandar Stanković Boris Šušnjar HRT Nedjeljom u 2 Nikola Tesla showbiz

