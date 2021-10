Snimka reportera postala je viralna, sve je oduševio svojim umijećem: "Ovako izgleda prava reportaža"

Reporter Victor William postao je hit na društvenim mrežama nakon što je njegova reportaža emitirana na lokalnoj televiziji u Detroitu.

William je odlučio uvesti malo živosti u izvještavanje, pa je svoju reportažu snimio u novootvorenom skate parku u Detroitu i pritom pokazao svoje umijeće skejtanja dok je pričao o besplatnim lekcijama vožnje skejta koje nude.

Free skateboarding lessons are happening at a new skatepark in Detroit. Of course I had to show the kids something on @Local4News. In all seriousness - as a child, I would have killed for a new park and mentors in the skateboarding community. Glad to see it’s happening in Detroit pic.twitter.com/3fvC8VJvDq