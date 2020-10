Smijeh do suza! Goran Ivanišević objavio video svoje supruge: 'Misli sva'ko da je meni lako'

Veselje uoči povratka na narodni radio nakon duljeg izbivanja voditeljica Nives Ivanišević nije mogla sakriti. Supruga bivšeg tenisača Gorana Ivaniševića na svom TikToku podijelila je video na kojem pleše s kolegom, a u njemu imitiraju Donalda Trumpa.

Njezinom suprugu svidjela se snimka pa ju je podijelio na svom Instagramu.

- Misli sva'ko da je meni lako - stoji u opisu videa koji ima skoro 13 tisuća pregleda.

Inače, nasmijanoj voditeljici ova godina bila je poseban izazov. U srpnju se oprostila od mame Vesne, a mjesec dana poslije gubitka njezin sin Oliver slavio je rođendan. Tada je priznala da je iza nje najteži period u životu te se zbog tog povukla iz etera narodnog radija.

Ovog tjedna objavila je sretnu vijest o povratku na radno mjestu gdje su svi dočekali s veseljem. Zbog njenog povratka sretnu su i njezini kolege, a Tatjana Jurić snimila je i video u kojem predaje smjenu Nives i rekla je: Nikad draža predaja šihte. Go mama, slušamo te.

Kada se opraštala od mame Vesne supruga našeg proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića napisala je ovu emotivnu objavu: Ima jedna žena... Koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka, nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... Puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata)", započela je Nives i nastavila: "Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama.' E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bih se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala.