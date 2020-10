RTL-ov voditelj pokazao samozatajnu suprugu i otkrio da imaju razlog za slavlje

Voditelj informativne emisije ''RTL Danas'' Tomislav Jelinčić ima poseban razlog za slavlje. Sa suprugom Ivanom slavi 15 godina braka, a sretnu vijest pratiteljima je otkrio putem Instagrama. "15", napisao je tek kratko Jelinčić u opisu fotografije na kojoj pozira sa suprugom ispred crkve sv. Donata u Zadru.

Ispod objave odmah su se zaredale čestitke supružnicima koji su u skladnom braku dobili i četvero djece. U lipnju ove godine na svijet je stigla njihova prva kći Buga kojoj su se neopisivo radovala starija braća, 12-godišnji Jona, 8-godišnji Vid i 6-godišnji Tin.

Foto: Instagram

Jelinčić je nedavno za Večernji list otkrio i koja je tajna skladnog i dugotrajnog odnosa sa svojom životnom partnericom. – Ne bih ja od braka stvarao neku veliku famu i otkrivao posebne tajne dugotrajnosti. To bi trebalo biti nešto sasvim normalno. Život s uvažavanjem i poštivanjem partnera bez gledanja samo svojih interesa i komocija čini mi se nekako nužnim, a kad je to obostrano, onda ne bi trebalo biti problema koji se ne mogu prebroditi – kazao je voditelj koji je oduvijek maštao o velikoj obitelji koju uvijek nastoji staviti na prvo mjesto. – Balansira se i naravno da uvijek nažalost nešto trpi, a ja se trudim da najmanje trpi obitelj. Raditi se mora, a onda, koliko vremena i energije ostane za gušte i hobije, toliko se daš u to i čuvaš ambicije i ideje za neke druge prilike – zaključio je Jelinčić.

Foto: Instagram