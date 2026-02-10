Naši Portali
ema bubić

VIDEO Ovo je najmlađa natjecateljica ovogodišnje Dore, a pohvalila ju je i Severina

Foto: Tin Tubrikanec
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 15:34

Autorica pjesme je Lara Pilepić, kći Roberta Pilepića koji je autor nekih od hitova Olivera, Dine Dvornika i Tonija Cetinskog

Najmlađa natjecateljica ovogodišnje Dore, 17-godišnja Ema Bubić, predstavlja se pjesmom “Vrijeme za nas”. Ova indie-pop pjesma govori o trenutku kada je potrebno stati, udahnuti i dopustiti si biti svoj, sa svim emocijama i promjenama koje donosi odrastanje. Autorica pjesme je Lara Pilepić, kći Roberta Pilepića koji je autor nekih od hitova Olivera, Dine Dvornika i Tonija Cetinskog
„Kasno navečer mi je mentorica pjevanja poslala pjesmu i odmah mi se jako svidjela. Brzo sam ju naučila i otpjevala u studiju. Znala sam da je planirana za Doru, ali sam mislila da je moja uloga samo snimiti prvu verziju, dok će netko drugi s njom nastupati. Nisam mogla vjerovati kada sam shvatila da sam taj netko – ja“, ispričala je iskreno Ema.

Svjetla pozornice Emi nisu strana budući da se glazbom i glumom počela baviti s četiri godine, a kroz djetinjstvo je sudjelovala na mnogim glazbenim festivalima. Mlada je Riječanka bila finalistica pjevačkog natjecanja Superstar, u kojem je oduševila žiri te na prvom nastupu dobila platinastu karticu. Severina, kao članica žirija, pohvalila ju je kako ima scensku, pjevačku i glazbenu pamet te da svaku emociju poznaje u dušu.

„Prijavljivanje na Doru mi je bilo nestvarno. Nadala sam se da ću proći, ali iskreno nisam ni u snu mislila da hoću. Bila sam u školi kada mi je stigla prijateljeva poruka u kojoj mi čestita na prolasku. Izletjela sam iz učionice i nazvala ga da provjerim je li ozbiljan. Nisam mogla vjerovati. Rasplakala sam se, vratila u učionicu i rekla: profesorice, prošla sam na Doru“, prisjetila se Ema nezaboravnog trenutka. 

Spot za pjesmu sniman je u Baški na otoku Krku. Baška je mjesto koje Ema povezuje s djetinjstvom i obitelji, ali i mjesto koje zimi pruža mir, iskrenost i jednostavnost koji prožimaju pjesmu. Iako nije bilo puno vremena te je spot snimljen u dva dana, Ema je iznimno zadovoljna i sretna što su neki od najljepših trenutaka priprema za Doru trajno zabilježeni.

U fokusu nastupa na Dori će biti emocije i priča pjesme; bit će jednostavan, iskren, nježan i bajkovit. Emi, kao učenici Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, vrlo je važan vizualni dio nastupa. Glavni cilj joj je autentično se predstaviti i prenijeti iskrenu emociju. Na pozornici neće biti sama, već u pratnji dviju plesačica, čiji je pokret podređen emocijama. Najavljuje emotivan, ali vizualno upečatljiv nastup koji se značajno razlikuje od spota pjesme.
U cijelom su joj procesu najveća podrška i pomoć obitelj. Mama Silvia, koja joj je najveći oslonac i motivator, preuzela je i ulogu menadžerice pa je zadnjih mjeseci “mamager”. Tata Ivan na pjesmi je otpjevao prateće vokale. Brat Leon, koji studira digitalni marketing, pomaže na društvenim mrežama, sestrična Petra je pomagala s outfitom i spotom, a baka i djed su najveći navijači.

„Meni je najljepše što je u ovaj projekt uključena cijela moja velika obitelj i nekoliko bliskih prijatelja. Zbog toga je atmosfera uvijek topla i puna ljubavi. Moto mog nonića, koji svi koristimo u zadnje vrijeme je „Sve ćemo sami“ pa tako i Doru. Jedna od šala u obitelji je i da je „Vrijeme za nas“ zapravo vrijeme koje zajedno provodimo zahvaljujući ovom projektu“, ističe Ema. Sve novosti oko Eminog putovanja na Dori možete pratiti na njenom Instagram profilu, a “Vrijeme za nas” možete poslušati ovdje.

