Tatjana Jurić o bolesti s kojom se njezina majka borila: To je težak život i simptomi uključuju zvučne i vidne halucinacije

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić gostovala je u HRT-ovoj emisiji dr. Natka Becka u kojem je tema bila Alzheimer, a s kojim se Tatjana susrela kada je njezina mama oboljela od ove bolesti. Ispričala je kako je njezinoj mami dijagnoza postavljena 2016. godine, ali njoj djeluje kao da je već 2011. godine pokazivala prve simptome.

- Putovali smo rodbini u Kanadu, majka je već bila u penziji. Bila je malo odsutna, to je jedno odsustvo u očima. Mislila sam da je u pitanju jet leg.- ispričala je Tatjana u emisiji. Prisjetila se i kako su izgledali posljednji dani njezine majke koje je provela u Domu za starije otvorenog tipa, u tom periodu već nije prepoznavala Tatjanu.

- Više nije znala tko sam ja, ali naša energija je sve zapamtila. Ona ne zna tko sam ja, ali vidi me i zna da sam netko njezin. Samo bi se ozarila i krenula prema meni. Teško je kad vas roditelj ne prepoznaje, ipak postojala je ta jedna spona - prisjetila se voditeljica kojoj je majka preminula prije četiri godine. Tatjana je opisala i s kakvim simptomima ove bolesti se susrela i ukazala na činjenicu kako primarni zdravstveni sustav u većini slučajeva kod oboljelih ne primjećuje prve znakove bolesti.

- Svaki simptom smo moja majka i ja prošle. Svaki taj simptom je bio simptom bolesti. Ne znači da ti pacijenti nemaju osjećaja. To je težak život i simptomi uključuju zvučne i vidne halucinacije, deluzije, nekada verbalne pa čak i fizičke agresije. To nije bila moja majka, to je bila njezina bolest. U 11 navečer bi je znale uhvatiti deluzije, sjedimo u kuhinji do 4 ujutro i čekam da ulovim trenutak da može popiti terapiju - ispričala je.

