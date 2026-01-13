Slijedi posljednje okupljanje u 'Ljubav je na selu'! Tko će obznaniti ljubav, a tko sve sasuti u lice: 'Očekujem kaos!'

Stiglo je vrijeme za veliko finale 18. sezone 'Ljubav je na selu' – u posljednjim dvjema epizodama, na uzbudljivom reunionu svi se ponovno susreću, ali ne i nužno slažu. Crveni tepih, promjene imidža i visoka očekivanja tek su uvod u emotivan rasplet u kojem će se razotkriti tko je s kim ostao u dobrim odnosima, a tko još ima što reći.

„Adrenalin me pere, tremu nemam, ali očekujem kaos“, poručit će jedna kandidatkinja, dok će druga otkriti bez imalo zadrške, „Ne veselim se vidjeti nikoga!“ Neki parovi stižu itekako zaljubljeni, neki su ostali samo prijatelji, a neki s jasnom porukom da je sve ostalo u prošlosti.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu

„Nismo u kontaktu“, iznenadit će jedan par okupljene svojom izjavom. Uz sažetke s imanja, stare zamjerke, neočekivane emocije i puno iskrenih komentara, prva epizoda finala sezone donosi i odgovore na brojna pitanja. Jedno je sigurno: istina izlazi na vidjelo, a kraj sezone bit će sve samo ne miran! 'Ljubav je na selu' ne propustite večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.