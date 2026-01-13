Naši Portali
REALITY SHOW

Slijedi posljednje okupljanje u 'Ljubav je na selu'! Tko će obznaniti ljubav, a tko sve sasuti u lice: 'Očekujem kaos!'

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
13.01.2026.
u 18:15

Crveni tepih, promjene imidža i visoka očekivanja tek su uvod u emotivan rasplet u kojem će se razotkriti tko je s kim ostao u dobrim odnosima, a tko još ima što reći

Stiglo je vrijeme za veliko finale 18. sezone 'Ljubav je na selu' – u posljednjim dvjema epizodama, na uzbudljivom reunionu svi se ponovno susreću, ali ne i nužno slažu. Crveni tepih, promjene imidža i visoka očekivanja tek su uvod u emotivan rasplet u kojem će se razotkriti tko je s kim ostao u dobrim odnosima, a tko još ima što reći.

„Adrenalin me pere, tremu nemam, ali očekujem kaos“, poručit će jedna kandidatkinja, dok će druga otkriti bez imalo zadrške, „Ne veselim se vidjeti nikoga!“ Neki parovi stižu itekako zaljubljeni, neki su ostali samo prijatelji, a neki s jasnom porukom da je sve ostalo u prošlosti.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
1/18

„Nismo u kontaktu“, iznenadit će jedan par okupljene svojom izjavom. Uz sažetke s imanja, stare zamjerke, neočekivane emocije i puno iskrenih komentara, prva epizoda finala sezone donosi i odgovore na brojna pitanja. Jedno je sigurno: istina izlazi na vidjelo, a kraj sezone bit će sve samo ne miran! 'Ljubav je na selu' ne propustite večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.
Ključne riječi
reality show TV televizija Ljubav je na selu showbiz

peta sezona

FOTO Tko je novi 'Gospodin Savršeni'? Petar obožava košarku, a evo koji je sport ranije trenirao

„Košarka je bila moja velika ljubav, ali u jednom sam trenutku odlučio dati prednost obrazovanju. Upisao sam fakultet s ciljem da se razvijam u IT smjeru, no ubrzo se pojavila prilika za modeling koju sam planirao prihvatiti na godinu dana - a ta priča traje već deset godina“, objašnjava Petar koji je radio je za brojne svjetske brendove, sudjelovao u revijama i kampanjama te gradio karijeru koja mu je omogućila ono što najviše voli - putovanja i upoznavanje različitih kultura

2
TV KRITIKA

"(Ne)uspjeh prvaka" Slavena Bilića jedan je od najboljih sportskih sadržaja na našim televizijama proteklih godina

Riječ je zapravo o seriji izrazito zanimljivih intervjua sa slavnim sportašima, a koje vodi Slaven Bilić, pokazujući koliko drugačije izgleda razgovor kada s druge strane ne sjedi klasični voditelj ili novinar, nego netko tko je isti taj put već prošao. Bilić ne postavlja uobičajena pitanja nego otvara teme koje sportaši inače preskaču, a ono što je najvažnije - sugovornici mu otkrivaju neka razmišljanja i stavove koje inače ne dijele rado u medijima

divlje pčele

FOTO On je novi Marko Vukas! RTL potvrdio koji glumac preuzima ulogu u seriji, a evo i kada će debitirati

Unutarnja ranjivost Marka Vukasa posebno mu je, kaže, zanimljiva. "Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati", jasan je glumac zagrebačkog HNK i asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu

BRIDGERTON

Novi nastavci Netflixove hit serije donose priče o klasnim podjelama

Baš kao i prethodna sezona, nove epizode ove serije bit će objavljene u dva dijela. Već je to standardna praksa ovog streaming servisa, a plan im je da objave prve četiri epizode te će potom pričekati čak mjesec dana za ostatak sezone kako bi se stvorila napetost. Posebno valja naglasiti i da slijedi promjena vizualnog identiteta sezone, a umjesto pastelnih boja i vječnog proljeća, sezona bi trebala biti obojena toplijim, jesenskim tonovima koji održavaju zreliju i kompleksniju radnju

