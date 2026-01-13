Naši Portali
ZLAZNA KOPAČKA

Suprug Blanke Vlašić na dodjeli sportske nagrade došao je u društvu mlade manekenke

Foto: Profimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
13.01.2026.
u 11:34

Ruben je na dodjelu došao u društvu  18 godina mlađe manekenke Valentine Besard koja je za ovu prigodu nosila dekoltiranu crvenu haljinu

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht pojavio se sinoć na dodjeli nagrada "Zlatna kopačka" i privukao je pažnju dok je pozirao na crvenom tepihu i opet je u belgijskim medijima potaknuo nove glasine o svom ljubavnom životu. Ruben je na dodjelu došao u društvu  18 godina mlađe manekenke Valentine Besard koja je za ovu prigodu nosila pripijenu, dekoltiranu crvenu haljinu, dok se Ruben odlučio za odijelo u sivo-zelenom tonu. Posljednjih mjeseci Ruben i Valentine su bili predmet šaputanja u kuloarima, prenosi portal Voetbalnieuws.be. Ovaj portal podsjeća kako su se njih dvije imali i zajedničke objave na društvenim mrežama i kako su na dodjeli ove nagrade djelovali opušteno i nisu bili uznemireni znatiželjnim pogledima.

Van Guchta zna da nikada ne krije svoj ljubavni život. Oženjen je bivšom skakačicom u vis Blankom Vlašić od 2022. godine i zajedno imaju sina Monda. Kako je u jednom intervju Ruben otkrio njihov brak je otvorenog tipa i oboje su slobodni tražiti druge veze. Ruben je u prošlosti nekoliko puta otvoreno objasnio ovaj izbor. Ovaj otvoreni stav doveo je do toga da se njegovo ime u prošlosti povezivalo s nekoliko žena. Ranije ga se povezivalo s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy s kojom je navodno četiri godine i živio. 
Valentine Besard, manekenka je koja je u svijet mode ušla sa samo jedanaest godina, rođena je 2005. godine, što znači da je od 39-godišnjeg Van Guchta mlađa gotovo dva desetljeća, a upravo je ta razlika u godinama postala jedna od glavnih tema rasprava na društvenim mrežama i u belgijskim medijima.

FOTO Blanka Vlašić podijelila fotke iz prošlosti, na njima se nalazi još jedna bivša atletičarka koju rijetko viđamo
1/16

Široj javnosti postala poznata nakon pobjede na izboru ljepote Miss Grace Benelux 2022. godine, a na svojoj internet stranici napisala je kako ima iskustva u snimanju reklama. Valentine još uvijek ima obaveze i na fakultetu na kojem studira engleski jezik i povijest i uz obaveze na fakultetu stigne se posvetiti i manekenstvu. „Naporan rad je nešto što sam naučila kod kuće“, kaže. Njena majka, Isabelle Verbrugge, službenica je na policijskom sudu u Kortrijku, a otac, Rolf Besard, vodi tvrtku za računalni softver, prenose mediji u Belgiji.
Ključne riječi
showbiz Blanka Vlašić Valentine Besard Ruben Van Gucht

