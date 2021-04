Slavni glumac nije baš popularan u društvu još od djetinjstva, a jako mu je važno da njegova obitelji ima udoban život

Glavna zvijezda filma “Umri muški” poznat je širom svijeta i čini se da je jednako omiljen među ženama i među muškarcima. Ženama je zavodljiv, a muškarcima je faca.

Bruce Willis rođen je u Njemačkoj gdje mu se otac Amerikanac oženio Njemicom. Položaj Sunca (koje simbolizira identitet, njegovo istinsko ja) u horoskopskom znaku Ribe odaje osobu kojoj je jako stalo do onih koje voli, do poslovnih i emotivnih partnera i partnerica i do percepcije u javnosti. Taj emocionalni, empatični dio njegove osobnosti osigurao mu je da u javnom životu pliva kao riba u vodi i da bude omiljen, prihvaćen, a k tome i vrlo cijenjen. Njegova je ljubav postojana, njegova je karizma šarmantna s pokrićem.

Gotovo nikada ne izaziva zavist drugih. Definitivno je svestrani umjetnik. Osim glume jednako voli glazbu, piše tekstove, odlično svira i pjeva – jednostavno je posvećen tome što radi.

Podznak u Djevici oblikovao je njegov šarm, njegovu zavodljivu skromnost. Daje mu poticaj da radi marljivo i stvara jer se voli okrenuti iza sebe i vidjeti što je konkretno stvorio. To je lijepi spoj praktičnog i kreativnog. Mjesec mu se nalazi u Vodenjaku – u kontroverznim situacijama reagira nepredvidljivo. Sve skriveno, mistično i tajanstveno što ima u sebi zapravo je čista romantičnost. Ali koliko god izgledao skromno, Bruce uživa u glamuroznosti i ima stila. Ideje su mu originalne. Odlično će zbog toga glumiti hladne, proračunate, sebične i stroge tipove. Ono čega se intimno plaši jest to da će ga drugi odbaciti, a on će zbog toga patiti. Žene su mu važne u životu, pogotovu kćeri.

Taj “mjesec” uživao je u avanturama s mladim partnericama, a svaka od njih je glamurozna i uzbudljiva. Nije baš propuštao prilike niti je mogao biti isključivo s jednom partnericom, a to su mu omogućili i njegova slava i popularnost. No, te avanture ostajale su većinom tajne. Popularniji je kod publike, među poslovnim partnerima i kolegama nego među prijateljima. Koje je u djetinjstvu gubio zbog okolnosti koje su mu odredili roditelji. Bruce ima crtu dugovječnosti i sposobnosti oporavka od životnih ugroza. U životu i u poslu vodi ga izuzetna intuicija. Spada u kategoriju glumaca koji mogu zahtijevati iznimno visoke honorare, ali zarada filma u kojem glumi uvijek to opravda.

Verbalno je uvjerljiv i sposoban je oblikovati misli i rečenice tako da će mu se rijetko tko suprotstaviti. Jako mu je stalo do obitelji i uvijek će se pobrinuti da njegova obitelj ima udoban život i da on sudjeluje u njihovim životima i odlukama. Uranov prolazak znakom Bika vrlo je naporan za Brucea jer u konjunkciji s njegovim Marsom donosi nenadane izazove, mogućnosti ozljeda s posljedicama, mogućnost psihičke i fizičke boli, potrebe za kirurškim intervencijama. On je snažan, ali morao bi osvijestiti da nije više tako mlad jer se sada lakše ozlijedi i teže oporavi. Promjene dnevne rutine i prehrambenih navika za njega su ne samo nužnost nego i lijek. Poslovno mu dobro ide i tu za Willisa nema krize. Sve što voli i želi raditi donosi mu novac, koji zna vrlo pametno investirati.

Za više astroanaliza posjetite stranicu astrologinje Anđelke Subašić.

VIDEO Albina Grčić zapjevala Tick-Tock i Olivera: "Predviđam da ćemo na Eurosongu biti među top 10"