Slavna voditeljica vodi tešku bitku za zdravlje: Zbog bolesti su joj pozelenjeli zglobovi

Iako 56-godišnja voditeljica i poduzetnica Wendy Williams može reći da živi san jer ima odličan posao, mladoliki izgled i slavu, nažalost ne može se pohvaliti onim najbitnijim - zdravljem. Williams je snimljena pred ulaskom u svoj studio u New Yorku, a fotoreporterima je za objektiv zapao najviše zgražajući prizor njezinih nogu.

Naime, zbog toga što boluje od limfedema, Williams ima otečena stopala koja su joj zapravo pozelenjela od progresivnog oticanja međustaničnog tkiva. Teško stanje u kojem se nalazi Wendy karakterizira oticanje jednog ili više ekstremiteta prilikom kojeg se u međustaničnim prostorima nagomilava limfa koja ne otječe ni limfnom ni venskom cirkulacijom.

Teško, kronično, progresivno i neizlječivo oboljenje svakodnevica je za Wendy koja je nedavno u emisiji "The Wendy Williamsa Show" otkrila kako je tijekom karantene za vrijeme pandemije COVIDa-19 izgubila čak 11 kilograma. - Nisam to učinila namjerno. Jednostavno, hrana mi se počela gaditi - pojasnila je u epizodi.

U javnosti često nosi dugačke haljine koje prekrivaju noge do poda ili pak visoke cipele kako bi sakrila upravo kritični dio.

Foto: Charles Guerin/PIXSELL

U siječnju je potvrdila da se razvodi od drugog supruga, Kevina Huntera, te da se osjeća dobro, ali samo ju jedna stvar smeta.

- Potpuno sam sama u svojoj romantici - objasnila je publici, ali im odmah objasnila da se ne brine jer "Gospodin pravi možda upravo sada gleda emisiju".

