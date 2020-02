Slavna ljepotica mnoge šokirala priznanjem: 'Ubijala sam se alkoholom i tabletama'

Američka pjevačica, glumica i dizajnerica Jessica Simpson zanimljiva je pojava u showbusinessu. Financijski je i modni mogul, a godišnje zarađuje oko 30 milijuna dolara, kako piše Forbes, dok drugi mediji tvrde da je stvaran broj zapravo i milijardu dolara. Jessica je pjevala, glumila, sudjelovala u realityju... okušala se u gotovo svim sferama zabave, a onda kada se činilo da je potpuno odustala od javnog života i posvetila se majčinstvu – odlučila je izdati autobiografiju.

Karijeru je započela kao pjevačica 1999. godine. Izgledom potpuno u skladu s duhom vremena, ta slatka plavuša s francuskom manikurom i trapericama niska struka bila je konkurencija tada megapopularnim pjevačicama Britney Spears i Christini Aguileri. No planetarno popularna postala je tek sudjelovanjem u realityju Newlyweds s tadašnjim suprugom Nickom Lacheyem. U djetinjstvu je pjevala u crkvi, a kako je bila talentirana, pozvana je da javnim nastupima širi Božju riječ. Kada je saznala da Disney traži izvođače za ‘New Mickey Mouse Club’, odmah se prijavila, no producenti su smatrali da bi Britney Spears i Christina Aguilera bolje obavile taj posao. Simpson se nije predala pa je godinu dana poslije dobila ponudu da snimi gospel album za diskografsku kuću Proclaim Records. Počela je raditi na albumu pod nazivom ‘Jessica’, no iz Proclaim Recordsa povukli su ponudu i pjevačica je imala album koji nitko nije mogao prodati. Kako bi joj pomogla, novac za izdavanje albuma dala joj je baka, a ona ga je promovirala u kršćanskim krugovima.

Iako je imala nekog uspjeha, sreća nije potrajala jer su je mnogi izbjegavali govoreći da “ima figuru pješčanog sata i navodi muškarce na grijeh”. Nakon nekoliko takvih odbijenica odlučila je da je najpametnije okušati se u pop-glazbi, a podržali su je i roditelji, koji su joj odmah našli menadžera. Prvi album ‘Sweet Kisses’ izdala je 1999. godine, a njezini su fanovi uživali u baladama i zaraznim pjesmicama. Zbog uspjeha prvog albuma odmah se bacila na rad na sljedećem, a u isto vrijeme je bila u vezi s Nickom Lacheyem, članom benda 98 Degrees. No drugi album ‘Irresistible’ nije postigao isti uspjeh kao prvi pa je odlučila okušati se kao glumica.

Foto: Profimedia

Imala je epizodne uloge u serijama ‘Lude sedamdesete’ i ‘Zona sumraka’, ali ništa ozbiljno. No nekoliko mjeseci poslije život joj se okrenuo za 180 stupnjeva. Nakon što se udala za Lacheya, za kojeg je bila uvjerena da je čovjek njezina života, dobila je od MTV-a ponudu da sudjeluje u reality showu ‘Mladenci’, jednom od prvih velikih showova te vrste. Stvarni život slavnog para privukao je gomilu gledatelja, Nick i Jessica svađali su se oko vođenja kućanstva, računa i privikavali se na zajednički život. Snimila je i treći album, te se na njemu nekoliko puta našalila na svoj račun, što se pokazalo kao pun pogodak, a fanovi su bili oduševljeni.

Brak Lacheya i Jessice nije potrajao, a nakon razvoda morala mu je platiti 12 milijuna dolara jer nisu potpisali predbračni ugovor. Pjevačica je brak prozvala velikom financijskom pogreškom. Srećom, nije dugo patila, bacila se na posao i osnovala brend odjeće ‘The Jessica Simpson Collection’ koji se već godinama smatra najuspješnijom robnom markom odjeće poznatih. Nakon nekoliko veza s poznatima i nepoznatima, koje nisu bile pretjerano uspješne, zaljubila se u Erica Johnsona, profesionalnog igrača američkog nogometa. S njim ima troje djece, a u braku su od 2014. Prošle je godine u showu Ellen DeGeneres rekla da ona i Johnson ne planiraju proširiti obitelj. – Imamo zaštitu, ništa se neće probiti u ovu maternicu, našalila se nakon što je Ellen rekla da se svaki put na intervju pojavi trudna. – Imam dvoje divne djece i ne mislim imati treće – rekla je i dodala: – Oni su preslatki, ali to se ne može zaustaviti. Za muža je imala samo riječi hvale: – On je stalno oko djece, igra se s njima. Stvarno je divan otac. Zbog njega želim ostati zauvijek mlada.

Foto: PA/Pixsell

Prije nekoliko tjedana u medije su isplivali ulomci iz njezine autobiografije, a mnoge je šokirao poglavlje u kojem Jessica priznaje da je imala problema s alkoholom i drogom te da je bila zlostavljana. Jessica je progovorila o tome kako ju je u djetinjstvu zlostavljao obiteljski prijatelj. Otkrila je da se dugo borila s depresijom koju je liječila tabletama i alkoholom.

– Ubijala sam se alkoholom i tabletama – kazala je pjevačica, koja je prestala piti 2017. Rekla je da joj je bilo lako odreći se alkohola jer je zbog žestokog pića postajala prazna i bezosjećajna. Jessica je priznala da joj je najteže bilo na terapiji, gdje se prisjetila da ju je obiteljski prijatelj zlostavljao kada je imala samo šest godina. Roditeljima nije htjela priznati jer se osjećala krivom.

– Zlostavljanje je počelo kada sam imala šest godina. Dijelila sam krevet s kćeri obiteljskog prijatelja. Sve je počelo škakljanjem leđa, a zatim bi se dogodilo nešto jako neugodno – rekla je Simpson. Pjevačica je progovorila i o plastičnim operacijama. Naime, godinama su je razapinjali zbog viška kilograma, a najgore je bilo tijekom trudnoća, zbog čega su je uzeli kao predstavnicu za program mršavljenja ‘Weight Watchers’. Nakon rođenja drugog djeteta podvrgnula se liposukciji, no dogodile su se komplikacije zbog kojih je morala devet dana provesti u bolnici. Nije to željela ponoviti pa je nakon treće trudnoće, u kojoj je “natukla” 108 kilograma, smršavjela trudom i pravilnom prehranom. Danas ima 65 kilograma. U svemu ju imala podršku supruga Erica koji je uz nju bio bez obzira na probleme.