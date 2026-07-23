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EMOTIVNA PORUKA

Joško Lokas raznježio pratitelje rijetkom obiteljskom fotografijom: 'Srce može pripadati nekome više nego samome sebi'

Šibenik: Manifestacija posve?ena Grad kao mi
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 11:29
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Kažu da prvo dijete mijenja sve. Znam da mijenja zauvijek. Rodi se jedan novi život u nama koji stvori bezuvjetnu ljubav, prvi pravi osjećaj odgovornosti i prvi dokaz da srce može pripadati nekome više nego samome sebi. Sretan rođendan Noa, napisao je Lokas

Poznati televizijski voditelj Joško Lokas na svom je Instagram profilu podijelio niz privatnih fotografija i emotivnu poruku povodom rođendana svoje najstarije kćeri Noe. Njegova objava o bezuvjetnoj ljubavi i očinstvu ganula je brojne pratitelje, uključujući i mnoga poznata lica.

- Kažu da prvo dijete mijenja sve. Znam da mijenja zauvijek. Rodi se jedan novi život u nama koji stvori bezuvjetnu ljubav, prvi pravi osjećaj odgovornosti i prvi dokaz da srce može pripadati nekome više nego samome sebi. Sretan rođendan Noa, napisao je Lokas. 
Nije dugo trebalo da se ispod objave zaredaju čestitke i komentari brojnih Lokasovih prijatelja i kolega iz javnog života. Među prvima su se javili Tarik Filipović, koji je Noi poželio sretan i nasmijan rođendan, te Marijana Batinić, Barbara Kolar, Viktorija Rađa i Iva Radić, koje su ostavile poruke podrške. "Noa. Najdivnija. Iznutra i izvana", napisala je voditeljica Ana Radišić. Ipak, najdirljiviji komentar ostavila je sama slavljenica. Noa Lokas ocu je kratko i s puno ljubavi odgovorila: "Tata", uz emotikone zagrljaja i srca.

Popularni televizijski voditelj Joško Lokas (54), omiljeno lice hrvatske male ekrane još od devedesetih kada je osmislio i vodio kviz "Upitnik", a danas gledatelje zabavlja kao voditelj "Potjere", javnosti je poznat i kao ponosni otac troje djece. No dok svoju profesionalnu karijeru gradi pred kamerama, obiteljski život Lokas već godinama pomno čuva od očiju javnosti, a rijetke prilike kada progovori o roditeljstvu uvijek izazovu veliku pažnju. Lokas uz najstariju Nou ima i sinove Tomu (20) i Jakova (17). Svo troje djece dobio je u braku s bivšom suprugom Ivanom Silom, novinarkom s kojom se prije niz godina razveo. Unatoč razvodu, voditelj ističe kako s bivšom suprugom danas ima skladan odnos utemeljen isključivo na zajedničkoj brizi za djecu.

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"Ivana i ja smo se davno razišli i mislim da se cijeli današnji odnos temelji na međusobnom uvažavanju. U praksi je to nas dvoje u službi klinaca. Oboje smo krenuli dalje u životu i naš je odnos isključivo vezan uz Nou, Tomu i Jakova", ispričao je jednom prilikom Lokas.

Iako se trudi da njegova djeca ostanu podalje od medijskog reflektora, Lokas povremeno na Instagramu podijeli poneku fotografiju ili anegdotu, a svaka takva objava izazove val simpatija među njegovim pratiteljima. Prošle godine oduševio je pratitelje fotografijom svoje troje djece uz poruku da je "obitelj jedno od remek djela prirode". Mnogi su tom prilikom primijetili da stariji sin Toma najviše nalikuje na oca u mlađim danima.

U jednom od rijetkih intervjua u kojima je otvoreno govorio o roditeljstvu, Lokas je priznao da za ulogu oca "nema priručnika, nema scenarija, samo srce koje svaki dan uči kako voljeti više". Opisao je kako se odnos s djecom mijenja kroz godine – od zaštitničkog instinkta dok su bila mala, do trenutka kada mu, kako kaže, ništa na svijetu nije važnije od poruke da su dobro.

Voditelj je progovorio i o izazovima roditeljstva nakon razvoda, poručivši da ljubav prema djeci nikada ne smije biti dovedena u pitanje, bez obzira na to što se dogodi između roditelja. "Rastava roditelja je najbolnija točka. Ljubav može nestati među odraslima, ali nikad neće nestati prema djeci", istaknuo je, dodajući kako djeca nikada ne bi smjela postati sredstvo obračuna među roditeljima – "kad djecu počnemo koristiti kao oružje, tada smo već prešli granicu."

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Ključne riječi
showbiz Noa Lokas Joško Lokas

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