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DAVID SUCHET

Sjećate se Poirota? Legendarni glumac ima 80 godina i sada izgleda drugačije

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 22:00
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U svojoj knjizi Poirot and Me Suchet navodi da mu je prethodni glumac koji je igrao Poirota, Peter Ustinov, jednom prilikom rekao kako bi upravo on mogao izvrsno utjeloviti tog lika

David Suchet (80) engleski je glumac koji je međunarodno priznanje i slavu stekao tumačeći detektiva Herculea Poirota iz romana Agathe Christie u seriji Agatha Christie’s Poirot (1989.–2013.), za što je 1991. bio nominiran za nagradu Britanske akademije za televiziju (BAFTA) za najboljeg glumca. Godine 1989. preuzeo je naslovnu ulogu Herculea Poirota u dugovječnoj televizijskoj seriji Agatha Christie’s Poirot. U svojoj knjizi Poirot and Me Suchet navodi da mu je prethodni glumac koji je igrao Poirota, Peter Ustinov, jednom prilikom rekao kako bi upravo on mogao izvrsno utjeloviti tog lika. Suchet je potom razgovarao s Brianom Eastmanom iz ITV-a, koji mu je poslao nekoliko romana na čitanje.

„Dok sam ih čitao, postupno sam shvatio da zapravo nikada nisam vidio lika o kojem sam čitao prikazanog na ekranu... Bio je sasvim drukčiji: suptilniji, pedantniji i, iznad svega, ljudskiji od osobe koju sam dotad gledao na ekranu.“ Još uvijek nesiguran, Suchet je nazvao svog brata Johna, koji ga je odgovarao od prihvaćanja uloge, nazivajući Poirota „pomalo lakrdijašem. To uopće nisi ti.“ Suchet je bratov savjet shvatio kao izazov i prihvatio ulogu. Za pripremu je napisao studiju lika na pet stranica u kojoj je detaljno opisao 93 različita aspekta Poirotova života. Kasnije je rekao da je taj popis nosio sa sobom na snimanja i da je „primjerak dao svakom redatelju s kojim je radio na filmovima o Poirotu“.

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Suchet je zatim odigrao Poirota u adaptacijama svih romana i pripovijedaka o tom liku koje je napisala Agatha Christie. Za pripremu uloge pročitao je svaki roman i svaku pripovijetku te sastavio opsežnu dokumentaciju o Poirotu. Godine 1972. Suchet je upoznao svoju suprugu Sheilu Ferris u kazalištu Belgrade u Coventryju, gdje su oboje radili. Kaže da se zaljubio u nju čim ju je ugledao te da mu je trebalo neko vrijeme da je nagovori na zajednički izlazak na večeru. Vjenčali su se 30. lipnja 1976., a imaju sina i kćer.
Ključne riječi
showbiz David Suchet Hercule Poirot

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