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JEDVA ČEKAMO!

Boemska turneja Frajli nastavlja se 8. 8. u Kastvu i 10. 8. u Puli, a stižu i gosti iz Hollywooda

The Frajle
Foto: Promo
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 19:01
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Jedan od najomiljenijih ženskih regionalnih bendova, The Frajle, stižu 8. kolovoza u Kastav, a 10. kolovoza u Pulu u sklopu svoje prepoznatljive i rasprodane 'Boemske turneje', donoseći publici večer ispunjenu emocijama, vrhunskom glazbom i prepoznatljivom atmosferom zbog koje su njihovi koncerti godinama među najtraženijima na ovim prostorima. Svi koncerti počinju u 21 sat, a u publici će ih pratiti čak i neki već najavljeni gosti iz Hollywooda.

Na jedinstvenoj pozornici povijesne tvrđave, pulskog Kaštela, pod ljetnim zvjezdanim nebom, publiku očekuje spoj njihovih najvećih hitova, novih pjesama i bezvremenskih klasika koje The Frajle izvode na sebi svojstven način – uz višeglasno pjevanje, šarm, humor i neposrednu komunikaciju s publikom. Njihovi nastupi nisu samo koncerti, već večeri u kojima se zajedno pjeva, smije, plače i stvaraju uspomene za pamćenje. Isto tako, u subotu 8. kolovoza Trg Crekvina u Kastvu odjekivat će njihovim hitovima i energičnim glazbenom čarolijom. 

Publika u Lisinskom uživala u odličnom koncertu grupe The Frajle
The Frajle
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Boemska turneja slavi upravo ono po čemu su sestre Jelena i Nevena Buča te Slavica Ljujić, ove ambasadorice dobre zabave prepoznatljive – opuštenost, prijateljstvo, ljubav prema glazbi i uživanje u zajedničkim trenucima. Pula i Kastav tako će dobiti još jednu priliku doživjeti koncerte ispunjene iskrenim emocijama, pozitivnom energijom i pjesmama koje su obilježile brojne generacije. Naime, ljubav između Istre i Frajli traje već godinama, a svi dosadašnji nastupi ostali su upamćeni po rasprodanim gledalištima i sjajnoj atmosferi.

Uz hitove koji su obilježili 17 godina dugu karijeru ovih talentiranih glazbenica, publika će imati priliku uživo čuti i njihov najnoviji singl "Sreda", snimljen u suradnji s legendarnim Željkom Samardžićem, koji je u kratkom roku osvojio srca publike diljem regije.
Ulaznice za oba koncerta u prodaji su putem Entrio platforme, a interes publike potvrđuje kako će i ovog ljeta The Frajle još jednom ispuniti domaće pozornice do posljednjeg mjesta. Ne propustite priliku biti dio večeri ispunjenih vrhunskom glazbom, emocijama i atmosferom kakvu mogu stvoriti samo The Frajle te nabavite svoje ulaznice na vrijeme OVDJE

Ključne riječi
Pula Kastav koncert The Frajle frajle turneja showbiz

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