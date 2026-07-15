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VELIKA PROMJENA

FOTO Nevjerojatna transformacija! Sara je u 'Život na vagi' ušla sa 137 kg prije 7 godina, evo kako danas izgleda i što radi

Sara Sitarić
Foto: RTL
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VL
Autor
Vecernji.hr
15.07.2026.
u 09:00

Pozirajući s velikim osmijehom ispred zida Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, u rukama je ponosno držala dva raskošna buketa cvijeća i, ono najvažnije, tamnoplavi uvezani diplomski rad

Hvala i doviđenja!", poručila je kratko i jasno Sara Sitarić uz fotografije koje slave važnu prekretnicu u njezinom životu. Mlada Slavonka, koju je javnost upoznala 2019. godine kao vedru i upornu sudionicu showa "Život na vagi", objavila je da je uspješno privela kraju svoje visoko obrazovanje. Pozirajući s velikim osmijehom ispred zida Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, u rukama je ponosno držala dva raskošna buketa cvijeća i, ono najvažnije, tamnoplavi uvezani diplomski rad.

Sarić, koja je u reality show ušla kao najmlađa natjecateljica i prošla nevjerojatnu fizičku transformaciju, sada je dokazala da je jednako posvećena i svom intelektualnom razvoju. Ova objava označava krunu njezinog višegodišnjeg truda, a njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali vijest da je postala diplomirana fizioterapeutkinja.
"Ma bravo ljepoto!", "Čestitam, ponosna sam na tebe", "Kolegice, čestitam!!", "Čestitam i sretno u životu", samo su neke od poruka koje su se nizale ispod objave. Među darovima isticala se i dirljiva poruka roditelja na jednom od buketa: "...volimo te! Mama i tata", što svjedoči o velikoj podršci obitelji na njezinom obrazovnom putu.

Reality show “Život na vagi” promijenio je živote mnogih sudionika, pa je to bio i slučaj natjecateljice Sare Sitarić. U show je ušla s tek 18 godina i 137,7 kilograma, a na finalnom vaganju imala je impresivnih 103 kilograma. Ipak, Sarin put nije završio pred kamerama – prava borba počela je tek nakon.

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Sara Sitarić
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Njezino sudjelovanje u showu ostalo je urezano u pamćenje gledatelja i zbog nevjerojatne emotivne iskrenosti. Sara je otvoreno govorila o traumama iz djetinjstva, vršnjačkom nasilju i osjećaju nepripadnosti. – Ne želim više živjeti u strahu. Strah te hoćeš li stati u sjedalo u kinu, što će ljudi reći na plaži, hoće li ti se netko rugati na izlasku. Prisjetila se i školskih dana: – Gađali su me kamenjem. Vikali su, a ti to ni ne osjetiš – salo te štiti. Tijekom showa priznala je i da se godinama borila s depresijom, osjećajem krivnje i uvjerenjem da je teret svojoj obitelji i prijateljima. Nakon showa, Sara je upisala Fakultet zdravstvenih studija, no ni tada nije sve išlo glatko. Otvoreno je jednom prilikom priznala da je nakon završetka emisije vratila gotovo sve izgubljene kilograme. – Vratila sam 30 kilograma. Sad sam u minusu 18, ali ovaj put proces mršavljenja bio je puno teži. Više vanjskih distrakcija, manje fokusa na mene. I dalje sam u procesu. Naglašava da je mršavljenje duboko psihološki proces – daleko više od pukog brojenja kalorija.

– Osuđivanje najviše govori o osobi koja osuđuje, a ne o onoj koja ima problem. Želim vam da živite svjesno i zahvalno, bez osude i potrebe za naslađivanjem tuđom mukom. Jer nikad ne znate što vas sutra može zadesiti. Za neke stvari, zaista, zna biti prekasno. 
Prema fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama vidi se da je Sara obzbiljno shvatila brigu o svojem zdravlju, te izgleda sve bolje i bolje. 

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Ključne riječi
izgled pretilost dijeta kilogrami život na vagi sara sitarić showbiz

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