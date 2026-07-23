Hit Nine Badrić dobio novo ruho, a iza remixa stoji i nova generacija poznatih glazbenih imena

Jedan od najvećih domaćih hitova 90-ih, "Ja za ljubav neću moliti" Nine Badrić u remix izdanju, nakon zapažene premijere na pozornici Ultra Europe Festivala u Splitu, dobio je i visualizer koji donosi kadrove iz originalnog spota te atmosferu s prvog festivalskog izvođenja koje je oduševilo publiku poznatog festivala.

Nina Badrić ne skriva zadovoljstvo novim izdanjem svog hita: "Pjesma 'Ja za ljubav neću moliti' starija je od ekipe koja je radila ovaj remix: Antonija Bublea, Randa Stipišića, Roka Majića i Luke Mrduljaša, koji čine producentski tim Tantra. Upravo je to najveći uspjeh, kada nove, mlade generacije prepoznaju pjesme iz 90-ih i na svoj ih način donesu novoj publici. Jako sam zadovoljna remixom. Ekipa je napravila odličan posao i vjerujem da će se ovog ljeta plesati i uz ovu verziju pjesme."

"Od samog početka znao sam da želim napraviti remiks koji će zadržati emociju originala, ali ga istovremeno približiti današnjoj publici i plesnim podijima. Nina Badrić je vrhunski vokal i jedna od rijetkih izvođačica koja svaku pjesmu može prenijeti s toliko iskrenih emocija, zbog čega mi je velika čast raditi upravo na ovom projektu.", poručuje Cliff Van Delort. "Ne mogu zamisliti bolje mjesto za prvo izvođenje nego pred publikom koja dolazi iz cijelog svijeta i živi za elektroničku glazbu", rekao je Cliff o prvom izvođenjem remixa ma Ultra Europe Festivalu.

Veoma mu je drago biti dio novog CRO wave glazbenog projekta koji publiku želi podsjetiti na kultne hrvatske hitove i dati im novo ruho kroz suradnje domaćih i stranih producenata, glazbenika i DJ-eva. Uz slogan "Stari hit, novi beat", cilj projekta je domaće glazbene uspješnice predstaviti novim generacijama i vratiti ih na radijski eter, streaming platforme i što je najvažnije, na plesne podije.

Posebnu pozornost izazva i činjenica da iza remixa stoje mladi glazbenici koji dolaze iz poznatih glazbenih obitelji, Rando Stipišić, sin Zlatana Stipišića Gibonnija, i Luka Mrduljaš, sin glazbenika i direktora Melodija Jadrana, jednog od najvažnijih festivala domaće glazbe, Tomislava Mrduljaša. S Antonijem Bubleom i Rokom Majićem čine producentski tim Tantra, koji je kultnom hitu dao novo, moderno klupsko ruho.

"Raditi s Ninom Badrić bio je pravi užitak. Imali smo potpuno odriješene ruke da pjesmu odvedemo u našem smjeru. Željeli smo zadržati njezinu emociju, ali joj dati moderan, snažan klupski zvuk koji će funkcionirati na plesnom podiju. Cijeli proces bio je čista kreativa i uživanje u studiju. Veliko hvala ekipi iz Scardone na povjerenju i ovoj brutalnoj prilici! Jedva čekamo čuti vaše reakcije kad je pojačate u autu ili klubu", dodaje Mrduljaš u ime producentskog tima.

Suradnja Nine Badrić, Cliffa Van Delorta i producentskog tima Tantra potvrđuje da dobre pjesme ne poznaju generacije. Dok original nastavlja živjeti kao jedan od omiljenih domaćih klasika, remix je od danas dostupan na svim streaming platformama kao novo čitanje hita onima koji ga tek otkrivaju, ali i onima koji ga nikada nisu prestali pjevati.